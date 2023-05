Erst Ausstellung, jetzt Buch: Weitere Premiere für Kunstgruppe Retz

Anlässlich der Ausstellung „Art Vital – Kunstgruppe Retz“ im Kunstmuseum Waldviertel in Schrems (die NÖN berichtete) entstand im Rahmen des Waldviertelfestivals ein Buch über die seit 30 Jahren bestehende Kunstgruppe Retz und die wegbegleitende Malerin Christa Hameseder. Das Werk ist im Verlag Bibliothek der Provinz erschienen, es porträtiert 13 Personen der Kunstgruppe Retz und dokumentiert ihr künstlerisches Schaffen.

Vorgestellt wurde es am Waldviertelfestival-Eröffnungstag am 13. Mai im Kunstmuseum Schrems. „Die erste Verlagspublikation ist für die Kunstgruppe ein weiterer Schritt in die Öffentlichkeit“, so Christa Hameseder bei der Präsentation.



Im gesellschaftlichen Umfeld habe sich in den vergangenen 20 Jahren viel verändert, zeigte sich Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas Diözese St. Pölten, überzeugt: „Menschen mit Behinderung haben ihren Platz gefunden – die Buchpräsentation ist Teil der Eröffnung des Waldviertelfestivals.“ Kunst zeige das Thema Grenzen – gute wie sinnlose – immer wieder auf.

Eine Gesellschaft, in der es normal ist, verschieden zu sein

Kunstwissenschafter Carl Aigner wies darauf hin, dass die Gruppe aus sich heraus, ohne psychotherapeutischen Hintergrund, entstanden sei und von Anfang an Künstler involviert gewesen seien.



Gedanken bezüglich eines achtsameren Umgangs miteinander wurden aufgeworfen, etwa durch ein Zitat aus dem Buch: „Wir wünschen uns alle eine Gesellschaft, wo es normal ist, verschieden zu sein.“ Verleger Richard Pils schließlich findet die Frage „Was ist denn das?“, die Kindern oft zu ihren Bildern gestellt wird, überflüssig: „Zeichnungen sind Spuren, die Menschen in ihrer Lebenswelt hinterlassen.“ So gesehen wäre es an der Zeit, dass wir alle ab und zu zu Pinsel oder Stift greifen.



Thomas Krottendorfer, Leiter der Region Weinviertel, Bereich Menschen mit Behinderung, moderierte die Veranstaltung. Eine inklusive Trommlergruppe lockerte zwischendurch mit ihren Rhythmen Körper und Geist der Besucher auf. Im Anschluss gab’s eine Signierstunde mit den anwesenden Künstlern Helmut Fehringer, Ernst Gaisfuss, Thomas Gräser, Rudolf Gschwantner, Robert Hellerschmid, Karin Mayer und Maria Sturmlehner.

