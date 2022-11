Serie 100 Jahre NÖ: Als ein Bauernhof mit Theater gefüllt wurde

Als das „nördlichste Berufstheater Österreichs“ gilt das Wald4tler Hoftheater schon lange: Seit 37 Jahren wird in Pürbach professionell Theater gespielt – dort, wo viele Großstädter kaum mehr Kultur vermuten und wo Journalisten gern „risikofreudige“ Künstler am Werk sehen.

Doch beim Kauf des damals 100 Jahre alten Bauernhofes wusste Harald „Harry“ Gugenberger noch nicht, dass es ein Theater mit Ganzjahresspielplan werden würde: „Für meinen Vater war das damals, im Jahr 1982, ein Rückzugsort. Er wollte raus aus der Stadt“, erzählt Moritz Hierländer, der seit 2016 das Theater leitet. Die ersten Veranstaltungen in den Jahren 1985/86 waren nicht Theatervorführungen – sondern „Bunte Abende“ für die Pürbacher. Es gab Musik, Lesungen und Einakter, damals dabei: Gugenbergers Frau Stella Hierländer und Freund Wolfgang Böck, beide Schauspieler.

Gugenberger, der Musiker war, hatte also nicht nur gute Schauspieler um sich, sondern mit den ersten Events auch Erfolg. So wurde ab 1987 nicht nur Theater gespielt, sondern auch eine Bühne gebaut. Das erste Stück in Pürbach war „Birnbaum und Hollerstauden“, Regie führte Kurt Ockermüller. Mitbegründer Reinhold Hartl-Gobl, der wie Gugenberger aus Linz kam, führte die Finanzen.

Aus Pürbach in die Josefstadt

In den ersten Jahren gab es eine Eigenproduktion pro Saison zu sehen, die von Juni bis September, später von Mai bis Oktober dauerte. 1989 zeigte man „Die Physiker“ von Dürrenmatt (Regie: Werner Prinz), 1992 „Nach Aschenfeld“ von Friedrich Karl Waechter – das Stück mit Wolf Bachofner und Wolfgang Böck unter der Regie von Hanspeter Horner wurde ins Wiener „Theater in der Josefstadt“ verkauft, ein großer Erfolg. Das war 1993 auch „Häuptling Abendwind“ – das Stück stand gleich drei weitere Jahre am Spielplan. 1996 waren „Steinböck und Rudle“ das erste Mal im Hoftheater. Gezeigt wurde „Frank & Stein“, ebenso ein Publikumshit. Mit dem Tschechow-Stück „Der Bär & Der Heiratsantrag“ führte Harry Gugenberger im Jahr 1997 erstmals selber Regie.

Umbau zum Ganzjahresbetrieb

Um auch im Herbst und Winter spielen zu können, wurde der Hof 2001 weiter umgebaut und es entstand ein professioneller, beheizbarer Theatersaal mit 176 Sitzplätzen. Während des Umbaus gab es jedoch keine Pause – man spielte im Schremser Kulturhaus. 2002 wurde, wieder in Pürbach, mit „Norway today“ zeitgenössisches Theater gezeigt, zum ersten Mal war bei dieser Produktion auch Manuel Rubey hier zu sehen.

Ab dem Jahr 2006 gab es zahlreiche Uraufführungen, einige davon wurden selbst geschrieben oder in Auftrag gegeben. Bei „Ein Fall für Jerry Cotton“ wurde gar eine Verfilmung gekauft. „Der Film lief auf der Bühne, dazu wurde gespielt und auch im Maschek-Stil darüber gesprochen“, erzählt Moritz Hierländer. 2008 folgte „Räuberhauptmann Grasel“, 2009 wurde „Munde“ von Felix Mitterer adaptiert und am Nebelstein gezeigt. Gugenberger versuchte immer wieder, Locations außerhalb des eigenen Theaters zu bespielen.

Unterschiedliche Spielstätten

Aber auch innerhalb des eigenen Theaters wurden unterschiedliche Spielorte ausprobiert, das Café ganz zu Beginn, der Innenhof später. Auf der Wiese hinter dem Theater baute Justus Neumann 2008 sein Zirkuszelt auf und zeigte „Katapult 7+“. Stücke wie „Der Theatermacher“ von Thomas Bernhard oder „Gott des Gemetzels“ von Yasmin Reza fanden auch über Gastspiele ihren Weg nach Pürbach. Gugenberger legte immer Wert auf Abwechslung, wollte, dass das Haus ein Ort der Begegnung wird, und lud als Ergänzung zum Theaterprogramm Musiker und Kabarettisten ein. Mit „Szene Bunte Wähne“ wurde ein „Theatercup“ für junge Menschen organisiert und es gab natürlich auch Schulvorführungen. „Es ging darum, sowohl Klassiker als auch zeitgenössische Stücke zu zeigen, wo auch etwas ausprobiert werden konnte“, so Intendant Hierländer, der dieses Konzept weiter verfolgt.

Neues Off-Theater

Mit der Uraufführung „Oliver 2.0“ von Hakon Hierzenberger startete Moritz Hierländer 2016 als Intendant – nach dem Tod von Harry Gugenberger. Als neue Schiene für zeitgenössische, neue Zugänge zum Theater gründete er das „Wald4tler Offtheater“, das Stücke wie „Demut vor deinen Taten Baby“ zeigte und auch gern außerhalb des Theatersaals inszeniert.

Aktuell gibt es rund 100 Spieltage pro Jahr, und bis heute wurden auch insgesamt über 100 Stücke selber produziert.

