Rund zwei Drittel Strom sollen durch die neue LED-Straßenbeleuchtung jährlich eingespart werden. Dieses Bild zeigt jedenfalls der Energiebericht von 2018, der in der letzten Gemeinderatssitzung vorgestellt wurde. Die Umstellung auf LED-Lampen im gesamten Gemeindegebiet wurde schon 2017 vorgenommen: „2018 war das erste volle Jahr mit der neuen Beleuchtung. Deshalb zeigt sich das Ergebnis erst heuer.“, sagt VP-Bürgermeister Alois Strondl.

Das Ziel CO2 einzusparen, wurde erreicht: „Es fallen 22 Tonnen weniger CO2 an, obwohl mehr Lichtpunkte installiert wurden“, so der Energiebeauftragte Andreas Weissensteiner. Und: Bis 2025 wolle man öffentliche Gebäude gänzlich mit erneuerbaren Energien aus der Gemeinde mit Strom versorgen. Was noch aus dem Energiebericht hervorgeht? „Der Gasverbrauch ist um 49 Prozent gesunken“, erklärt er. Kindergarten, Volksschule und Gemeindeamt werden nämlich mit Biomasse beheizt, die Wärmedämmung wurde verbessert.

In Klein Ruprechts stehen indes Straßenbauarbeiten an: Die neue Siedlungsstraße soll laut Bürgermeister Strondl noch heuer asphaltiert werden. Dort wurden neue Baugründe geschaffen, die Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde sei nach wie vor hoch. Neue Häuser stehen schon, „nun sollen die Wege eine Asphaltdecke bekommen“, sagt Strondl. Der Auftrag mit einem Nettobetrag von etwa 90.000 Euro wurde an Leyrer+ Graf vergeben.

Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig.