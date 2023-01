650.000 Euro im Budget: Gemeinde will Heizwerk bauen

Die Stadt Weitra machte es im November vor, mit Waldenstein folgt nun die nächste Gemeinde, die ein eigenes Heizwerk errichten und später auch selbst betreiben will. Der Grundsatzbeschluss passierte einstimmig den Gemeinderat, im Budget fürs Jahr 2023 ist das Vorhaben bereits mit 650.000 Euro berücksichtigt.

Vorrangiges Ziel ist die Beheizung des Sport- und Kulturzentrums in Waldenstein, das immer noch mit einer Gasheizung ausgestattet ist. Praktisch also, dass als Standort eine derzeit unbebaute Fläche am Weg zur Gradieranlage – sprich gegenüber des Sport- und Kulturzentrums und unterhalb der Outdoor-Tennisplätze – ausgewählt wurde. „Das Sport- und Kulturzentrum ist ein großer Gasverbraucher, wir wollen davon wegkommen“, sagt Bürgermeister Alois Strondl.

„Win-Win-Situation“ durch regionale Hackschnitzel

Nach einigen Überlegungen sei klar geworden: „In Zeiten wie diesen ist es am vernünftigsten, gleich ein Heizwerk zu errichten“, meint er. Das Konzept sei außerdem eine Win-Win-Situation, um Wertschöpfung vor Ort zu behalten: „Wenn möglich, wollen wir das Hackgut von Forstwirten aus der Gemeinde beziehen.“

Die Gemeinde will das Heizwerk später selbst betreiben – mangels eigenem Bauhof und somit entsprechenden Mitarbeitern denkt Strondl an eine Lösung mit einer geringfügigen Beschäftigung. Derzeit ist das aber ohnehin noch Zukunftsmusik. Das vorgesehene Grundstück soll demnächst angekauft werden und die Auftragsvergabe im Frühjahr beginnen. „Wir hoffen, dass das Heizwerk schon im nächsten Winter genutzt werden kann“, sagt Strondl. Abhängig ist das in erster Linie von Lieferterminen und potenziell längeren Wartezeiten.

Neben dem Sport- und Kulturzentrum soll das Heizwerk auch die vorhandenen Pellets-Heizungen in der Volksschule und im Kindergarten ersetzen, das Netz später sogar bis zu Gemeindeamt und Nahversorger erweitert werden. Alois Strondl geht trotz der geplanten Investition in ein Heizwerk von einer Verringerung des Gemeinde-Schuldenstandes um rund 325.000 Euro auf voraussichtlich 2,4 Millionen Euro bis Ende 2023 aus.

