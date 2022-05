„Bruderherzen“: Neuer Song von „Die Jungen Waldensteiner“

Werbung

„Die jungen Waldensteiner“ melden sich mit einem neuen Song aus der Coronapause zurück. „Bruderherzen - schlagen stark zu zweit“ erscheint am 9. Mai samt Video.

Dieser „tolle Schlager“ gehe sofort ins Ohr, kündigen die Brüder und – wie es im Song heißt, „guten Kumpeln“ – Georg und Peter Lebinger an. Das Video dazu haben sie in den Kittenberger Erlebnisgärten gedreht – für Georg die genau richtige Kulisse. Der Song, für den der Text vom deutschen Komponisten Erdmann Lange und die Musik von Marc Pircher/Georg Lebinger stammt, und auch das Video können ab 9. Mai auf allen Online-Portalen heruntergeladen werden. Bereits am 7. Mai gibt‘s die Premiere: Die „Jungen Waldensteiner“ gastieren um 20.15 Uhr bei der Sendung „Mit Musi durch die Heimat“ auf Volksmusik TV.

Danach geht es für das Duo mit zahlreichen Auftritten weiter. Am 19. Mai sorgt es bei „Waldviertel Pur“ in Wien für Stimmung, am 20. Mai bei der Schlagernacht auf Schloss Weitra. „Auf die Auftritte in Luzern und Genf in der Schweiz sowie in Deutschland und Südtirol freuen wir uns auch schon sehr“, betont Peter Lebinger.

Nach coronabedingten Verschiebungen stechen sie von 27. August bis 3. September mit der MSC Fantasia in See – als musikalische Crew der Fan-Kreuzfahrt wollen sie neben Francine Jordi, Marc Pircher, Charly Brunner und Simone den Gästen an Bord die Reise unter anderem nach Bari, Korfu und Split musikalisch „versüßen“. „Das wird sicherlich eine tolle Woche mit Spitzen-Kollegen und vielen Fans“, freuen sich die Lebinger-Brüder.

Marc Pircher werden sie dann wieder am 24. September auf der Bühne beim Herbstfest in Waldenstein treffen. „Wir haben es zweimal verschoben. Heuer wird es aber stattfinden, hoffentlich“, sagt Georg. Die Hälfte der Karten sind weg, Tickets gibt es auch unter info@ die-jungen-waldensteiner.at .

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.