Der Gemeinderat kam ein letztes Mal in diesem Jahr zusammen – und das sogar physisch im Turnsaal der Volksschule. Dabei wurde der Voranschlag für 2021 beschlossen. Ein Projekt daraus wird der Ankauf des Hilfeleistungsfahrzeugs 4 sein, das wie berichtet der Feuerwehr Albrechts zugesprochen wurde. Von den Anschaffungskosten entfallen 125.000 Euro auf die Gemeinde.

Neues Bauland

In Waldenstein soll zudem neues Bauland entstehen, das ist mit 300.000 Euro veranschlagt.

Insgesamt sind an der L69 Richtung Groß-Neusiedl 20 Bauplätze geplant. „Die Nachfrage nach Bauland ist in der Gemeinde Waldenstein nach wie vor hoch“, sagt VP-Bürgermeister Alois Strondl.

Sport- und Kulturzentrum: 45.000 Euro für elektrische Anlage

Im Sport- und Kulturzentrum stehen indes Renovierungsarbeiten an. „Die elektrische Anlage ist teilweise veraltet und muss erweitert bzw. verstärkt werden“, erklärt Strondl. Der Auftrag über rund 45.000 Euro wurde an Leyrer+Graf in Gmünd und an das Raiffeisenlagerhaus Zwettl vergeben.

Förderungen vergeben

Die Stundensätze für die Verrichtung des Winterdienstes im Gemeindegebiet wurden um 7 Euro erhöht und damit an die Stundensätze des Maschinenringes angepasst. Für die Feuerwehren und Vereine der Gemeinde wurden Betriebskostenzuschüsse und Vereinsförderungen von insgesamt rund 24.000 Euro beschlossen.

Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig.