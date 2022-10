Am Einsatzort angekommen wurde unmittelbar mit der Brandbekämpfung an dem Quad begonnen, eine Brandausbreitung an das angrenzende Waldstück konnte verhindert werden. Die Feuerwehr Waldenstein war mit drei Fahrzeugen und 16 Mitgliedern im Einsatz.

