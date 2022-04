Festsitzung: Ehrungen für Mandatare und Architekt

In einer Festsitzung des Gemeinderates wurden Mandatare geehrt, die in der Funktionsperiode oder nach der Funktionsperiode 2015 bis 2020 aus dem Gemeinderat ausgeschieden sind. Bürgermeister Alois Strondl dankte den Gemeinderäten für deren – oft Jahrzehnte langen – Einsatz: Parteipolitik werde in der Gemeinde immer zugunsten der gemeinsamen Arbeit in den Hintergrund gestellt.

Der Gmünder Bezirkshauptmann Stefan Grusch lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Behörde und Gemeinde – und den hohen Grad der Freiwilligkeit in der Gemeinde. Architekt Rudolf Schwingenschlögl wurde mit dem Ehrenring der Gemeinde überrascht. Neben seiner Tätigkeit als Bausachverständiger ist er seit Jahrzehnten Mitglied und aktiver Meisterschaftsspieler im Tennisverein.

