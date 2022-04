Waldenstein Gegen Schnellfahren: Fahrbahnverschwenkung an Ortsausfahrt kommt

Lesezeit: 2 Min Anna Hohenbichler

Der Gemeinderat gab vorige Woche einstimmig grünes Licht für die Maßnahme zur Temporeduktion bei der Waldensteiner Ortsausfahrt. Foto: Foto und Text: Anna Hohenbichler

Das Siedlungsgebiet in Waldenstein in Richtung Groß-Neusiedl wächst – und somit die Zahl der Anwohner an der Landesstraße L69. Um die Verkehrsbelastung zu verringern, soll heuer auf Höhe der Reihenhausanlage eine Fahrbahnverschwenkung gebaut werden.