In der Gemeinderatssitzung am 25. Juni wurden einige Aufträge vergeben.

Bei der Volksschule wird im Bereich des Turnsaales die obere Geschoßdecke wärmeisoliert sowie die Fassade neu gestrichen. Die Aufträge gingen an die Bestbieterfirma Elsigan aus Zwettl und die Malerei Fölk aus Weikertschlag. Die Aufträge belaufen sich auf rund 32.000 Euro. Außerdem wird im Ortsgebiet von Waldenstein ein Stück Gehsteig saniert. Der Auftrag über 12.000 Euro wurde an die Firma Leyrer + Graf vergeben.

Für die Koordination und Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung wurde – wie in allen Gemeinden des Bezirkes – der Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes in Hoheneich beauftragt. Die weitere Teilnahme am Projekt „Wohnen im Waldviertel“ und die Mitgliedschaft im Verein Interkomm wurde für die Phase IV, die von 2019 bis 2023 läuft, beschlossen. Die Gemeinde bewirbt sich außerdem als „Natur im Garten-Gemeinde“ und verpflichtet sich, die nötigen Maßnahmen umzusetzen.

Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig. Im nicht öffentlichen Teil wurden zwei Teilzeitkräfte für die neue Tagesbetreuungseinrichtung, die ab September startet, aufgenommen.