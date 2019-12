Die erste Hürde ist mit dem Sammeln der zehn Unterstützungs-Unterschriften geschafft: Christian Oberlechner wird für die Grünen in Waldenstein bei der Gemeinderatswahl im Jänner antreten.

Sein erstes Ziel, „den Wählern zumindest die Option zu bieten, bei den Grünen ein Kreuzerl machen zu können“, hat er erreicht. Eine Chance auf ein Mandat sieht er durchaus. Das gute Abschneiden der Grünen und der Neos in der Gemeinde bei der Nationalratswahl zeige, dass die Menschen dafür offen seien, so Oberlechner. Sollte der Einzug in den Gemeinderat gelingen, „will ich unsere Ideen einfließen lassen, eine andere Farbe reinbringen.“ Die andere Farbe – also Grün – soll sich darin äußern, dass Diskurs für unterschiedliche Themen geschaffen und „der Klima- und Umweltschutz mehr in Entscheidungen einbezogen wird.“ In dem Zusammenhang nennt er auch seine kritische Haltung zur „Waldviertelautobahn“, die lehne er ab. Seit etwa 25 Jahren lebt Oberlechner in Groß-Höbarten, geboren wurde er in Osttirol, aufgewachsen ist er in Wien – wo er nach wie vor als Sozialpädagoge arbeitet. „Ich bin also selbst Pendler“, sagt er.

Er sei der Partei erst vor Kurzem beigetreten. Die Entscheidung zu kandidieren – eher eine zufällige.

Als die Grünen 2017 aus dem Nationalrat gewählt wurden, habe er zu Manfred Stattler (Grüne Heidenreichstein) gesagt: „Eigentlich müsste ich für die Grünen kandidieren, das aber erstmal nicht ernst gemeint.“ Inzwischen sieht er das anders: „Ich hoffe, dass wir die Grünen – wenn wir es in den Gemeinderat schaffen – in den fünf Jahren als fixe Stimme in Waldenstein etablieren können.“ Angetreten wird unter dem Namen „Die Grünen Waldenstein“, auf der Liste steht – neben Oberlechner – auch seine Partnerin Beate Gamper.

Die notwendigen Unterstützungsunterschriften zu bekommen, sei übrigens eine Herausforderung gewesen: „Das offene Bekenntnis zu einer Partei war für viele eine Hürde. Eine anonyme Stimme abzugeben fällt sicher leichter.“