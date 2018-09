Ein großer Karrieresprung steht bei Peter und Georg Lebinger an. „Die jungen Waldensteiner“ sind bei der bekannten Musikshow „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross am 2. September live dabei.

„Wir haben uns schon einmal vor zwei Jahren für diese Show beworben. Das wurde nichts. Heuer kam dann völlig unerwartet ein Anruf und wir wurden eingeladen“, berichtet Georg Lebinger. Die Freude sei gewaltig gewesen. Doch es war Stillschweigen angesagt. „Das ist eine Vertragsklausel, an die wir uns natürlich gehalten haben“, sagen die Lebinger-Brüder, die gerne bei ihren Auftritten in den letzten Wochen auf dieses Highlight hingewiesen hätten: „Jetzt dürfen wir endlich und wir verraten auch gerne, was wir bei dieser ARD-Show, die es auf drei bis vier Millionen Zuseher in Deutschland, Österreich und der Schweiz bringt, spielen werden.“ Die jungen Waldensteiner werden im Europapark im Deutschen Rust bei Freiburg ihren eigenen Song „Sommerparty“ zum Besten geben.

Damit treten sie bei der „Sommerhitparade“ gegen einen weiteren, noch nicht bekannten „Newcomer“ an. Der Gewinner dieser Challenge mit Publikumsvoting darf beim Finale am 11. September nochmals bei der Show von Mross auftreten.

Mit Stargästen auf der Bühne

„Das sehen wir gelassen. Für uns ist das Dabeisein schon ein echter Gewinn, alles andere ist eine Draufgabe“, sind sich Georg und Peter Lebinger einig. Die achtstündige Autofahrt und die Generalprobe am 1. September nehmen sie gerne in Kauf, das sicherlich kommende Lampenfieber ebenfalls, denn: „Wer von unserer Region kann schon sagen, dass er mit Stars wie Monika Martin, Leonard oder Stefan Mross auf einer Bühne gestanden ist?“ Als Stargast ist auch Semino Rossi eingeladen.

Für ihren großen Auftritt gibt es auch ein neues Outfit, das von Elfi Maisetschläger zur Verfügung gestellt wird. „Wir freuen uns riesig und hoffen, dass uns unsere Fans zuhause die Daumen halten und auch für uns voten“, so die jungen Waldensteiner, die nach ihrem Abstecher nach Rust wieder auf den heimischen Bühnen unterwegs sein werden.