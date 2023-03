Kabarettist Hinger im Doppelpack: „sHerbert“ & der Schmäh

Der Waldensteiner Jungkabarettist Clemens Hinger präsentiert am 11. und 18. März sein zweites Bühnenstück mit dem Titel „Schmähstad“. Die Idee zu diesem Stück habe er schon nach seinem ersten Auftritt gehabt, aber erst jetzt habe er in rund vier Wochen das gesamte Stück zu Papier gebracht, erzählt er.

In dem Stück soll es keinerlei Angriffe gegen einzelne Personen geben, sondern nur Lustiges auf die Bühne gebracht werden. „Das Lachen ist mir wichtig, jeder soll Spaß dabeihaben und sich amüsieren“, sagt der junge Künstler. Er will auch das Publikum bei einigen Sketchen einbeziehen. Musikalisch soll ebenfalls etwas dabei sein, ein bis zwei von ihm selbst komponierte Lieder will Hinger vortragen.

Moritz Huber, ein Kabarettist aus Linz, hat sich zudem als Unterstützung angekündigt. Clemens Hinger hat daneben eine Kurzvideo-Serie mit dem Titel „sHerbert“ produziert, in der es um einen alkoholisierten Waldviertler und Pfusch geht.

Mit der NÖN gratis zur Premiere. Für das Kabarett am 11. März im Sport- und Kulturzentrum Waldenstein verlost die NÖN in Zusammenarbeit mit Clemens Hinger ein Mal zwei Karten. Teilnehmende schicken eine Mail an redaktion.gmuend @noen.at mit Namen, Adresse, Telefonnummer und Kennwort „Schmähstad“.

Die Verlosung findet am 8. März unter Ausschluss des Rechtsweges statt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.