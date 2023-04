Nach 23 Jahren im Amt: Alois Strondl vor Abschied als Bürgermeister

Es war Frühling, als der Waldensteiner Gemeinderat im Jahr 2000 aus seiner Mitte einen neuen Bürgermeister gewählt hat. Er hieß Alois Strondl, war zu dem Zeitpunkt 39 Jahre alt und wohnte – anders als sein Vorgänger Anton Weissensteiner – nicht in Waldenstein, sondern in Albrechts. Gebürtig kam er überhaupt aus St. Martin.

Wenn der Waldensteiner Gemeinderat beim nächsten Mal einen neuen Bürgermeister wählen wird, dann auch wieder im Frühling. Alois Strondl hat vor Kurzem angekündigt, sein Amt zurückzulegen und an einen Nachfolger zu übergeben.

Den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen

Mindestens seit der Gemeinderatswahl 2020 galt es in der Gemeinde als offenes Geheimnis, dass Strondls Rücktritt bevorstehen wird. Mit dem 30. April ist nun ein Datum festgelegt. Konkreten Anlass zum Rücktritt habe es keinen gegeben, sagt Strondl. Eher im Gegenteil: „Man soll aufhören, wenn man noch sagen kann, dass es passt und gut läuft.“ Sich nicht an die Funktion zu klammern und den richtigen Zeitpunkt womöglich verpassen – das wollte er vermeiden.

Gefragt nach einer anstehenden Politik-Pension war Strondls Antwort bis vor Kurzem stets: Solange die Gesundheit mitmache und vor allem auch die Familie hinter ihm stehe, bereite ihm die Aufgabe Freude. Dass nach 23 Jahren nun doch Wehmut mitschwingt, sei wohl verständlich, meint Alois Strondl.

„Ich bin stolz darauf, dass ich es so lange machen durfte und war immer mit vollem Herzblut dabei“, sagt er. Anlässlich der 50-Jahr-Feier zur Gemeindezusammenlegung wurde Strondl zum Waldensteiner Ehrenbürger ernannt. Beruflich war er bei der Polizei tätig und zuletzt bis zu seiner Pensionierung 2021 unter anderem stellvertretender Bezirkspolizei-Kommandant in Gmünd.

Bleibt noch die Frage der Nachfolge

Wenn der Waldensteiner Gemeinderat, in dem die ÖVP 17 der 19 Mandatare stellt, Anfang Mai einen neuen Bürgermeister wählt, ist eines sehr wahrscheinlich: dass dieser weder aus Waldenstein, noch aus Albrechts kommt. Der ÖVP-Gemeindeparteivorstand tritt in den nächsten Tagen zusammen, als potenzieller Nachfolger wird dort Vizebürgermeister Christian Dogl vorgeschlagen. Er lebt in Groß-Neusiedl, ist seit 2005 im Gemeinderat, seit 2015 Vizebürgermeister. Beruflich ist Dogl als Leiter der Medizintechnik im Landesklinikum Gmünd beschäftigt.

Der Vorschlag fürs Amt des Vizebürgermeisters steht noch nicht fest.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.