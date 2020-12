Um die 120 Schutzengel in Feuerwehruniformen hatten Florian Tod (87) und seine Gattin Berta (77) in der Nacht zwischen Krampus und Nikolaus. Auch ihre Nachbarn bewiesen Zivilcourage. Durch das Zusammenhelfen all dieser Personen hat das Ehepaar den Brand in ihrem Wohnhaus in Waldenstein wie berichtet relativ gut überstanden.

Die Angehörigen von Florian und Berta Tod, das sind die Familien Krenn und Fichtinger-Schulner, haben erst nach dem Brandeinsatz die Details zur Rettung ihrer Eltern bzw. Großeltern erfahren und sind heute vor allem eines: dankbar. „Wenn nicht so rasch gehandelt worden wäre, dann wäre dieser Brand bestimmt viel schlimmer ausgegangen“, zeigt etwa Tochter Paula Fichtinger-Schulner auf.

Manfred Fuß hat sich eine Leiter geschnappt und ist zum brennenden Haus gelaufen.“ Paula Fichtinger

Ihre Mutter habe das Feuer gegen Mitternacht bemerkt. „Sie ist sofort zum Haus der Nachbarn gelaufen. Dieses bewohnen die Familien Dogl und Fuß gemeinsam. Während von dort sofort der Notruf abgesetzt worden ist, hat Manfred Fuß eine Leiter geschnappt und ist mit dieser zum brennenden Haus meiner Eltern gelaufen“, erzählt Tochter Paula: „Damit gelangte er zum Küchenfenster, wo sich zu diesem Zeitpunkt mein Vater befunden hat. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hat Manfred Fuß beruhigend auf meinen Vater eingewirkt.“ Die Floriani hätten dann ihren Vater aus dem brennenden Haus geholt, während die Mutter von den beiden Nachbarsfamilien betreut worden sei.

Rückkehr steht noch in den Sternen

Berta und Florian Tod überstanden das Feuer und die damit verbundenen Aufregungen relativ gut. Beide befinden sich aber noch im Krankenhaus zur Beobachtung. Ob und wann sie wieder in ihr Haus zurückkehren können, das ist derzeit noch ungewiss. Das Feuer hat einen ziemlich großen Schaden angerichtet. Beziffert werden könne dieser aber noch nicht. „Das müssen die Sachverständigen noch eruieren“, so die Verwandten des Ehepaares.

„Wir alle sind unendlich dankbar, dass es unseren Eltern bzw. Großeltern den Umständen entsprechend gut geht. Es ist uns ein Bedürfnis, allen zu danken, die in dieser Nacht geholfen haben und die das auch weiterhin tun. Das ist alles nicht selbstverständlich“, meint Paula Fichtinger-Schulner im Namen der gesamten Familie. – Beim Brand standen die Feuerwehren Waldenstein, Albrechts, Groß-Höbarten, Groß-Neusiedl, Grünbach, Hoheneich, Hörmanns, Nondorf, Gmünd und Weißenalbern im Einsatz.