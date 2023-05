Neuer Bürgermeister Christian Dogl: „Gibt viel, das man anpacken muss“

NÖN: Sie waren seit 2015 Vizebürgermeister. War von Beginn klar, eines Tages das Bürgermeisteramt zu übernehmen?

Christian Dogl: Ich denke, ganz klar ist sowas nie. Allerdings wurde ich damals gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Alois Strondl eines Tages nachzufolgen. Zum damaligen Stand konnte ich es mir vorstellen. Festgelegt oder fix ausgemacht war es natürlich nicht.

Ihr Vorgänger war 23 Jahre lang Bürgermeister. Wie ist der Start für den Nachfolger?

Dogl: Seine Arbeit war sehr positiv, er war ein beliebter Bürgermeister und die Gemeinde wurde in einem Top-Zustand übergeben. Es sind große Fußstapfen – 1:1 in diese zu treten, kann gar nicht gelingen. Ich möchte den Weg fortsetzen und meine eigenen Spuren hinterlassen.

Sie haben sich in den vergangenen Jahren schon eingearbeitet. Welche Bereiche einer Gemeinde sind denn besonders komplex?

Dogl: Ja, ich habe viel mitbekommen und konnte mir ein gutes Netzwerk aufbauen, kenne dadurch viele meiner Ansprechpartner. Detailfragen etwa in der Bauordnung sind durchaus kompliziert: Auf viele Spezialsituationen kann man sich nicht vorbereiten, das lernt man erst, wenn man Bürgermeister ist.

Alois Strondl hat zum Abschied die immer schwieriger werdende Vereinbarkeit von oberster Gemeindepolitik und Beruf angesprochen. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Dogl: Mit dem Land NÖ als Arbeitgeber habe ich das Glück, dass Beruf und Politik mitein-ander vereinbar sind. In meinem Fall bedeutet das zum Beispiel Gleitzeit. In vielen anderen Berufen ist das leider nicht möglich, das ist mir klar.

Sie kommen aus Groß-Neusiedl und sind seit der Gemeindezusammenlegung der erste Waldensteiner Bürgermeister von dort. Denken Sie, dass das für einige Gemeindebürger schon noch ein Thema ist?

Dogl: Ich hoffe nicht, dass es für manche ein Problem ist (lacht). Ich denke, dass man schon in meiner Zeit als Vizebürgermeister gesehen hat, dass ich mich für die ganze Gemeinde einsetze und nicht nur für einen Ort.

Wo sehen Sie für die Gemeinde Waldenstein für die nächsten Jahre Potenzial?

Dogl: Es ist viel geschehen und es bleibt genug zu tun. Ich denke da etwa daran, dass wir die Klimaziele 2030 mehr als nur erreichen wollen: Energie wird ein großes Thema bleiben und ich möchte dafür stehen, dass Klimaschutz wirklich wichtig ist. Die Gemeinde hat sich zur Wohn- und Wohlfühlgemeinde für junge Familie entwickelt und da vorne dabei zu sein, ist mir ein großes Anliegen. Aber auch der Sozialbereich zählt hier dazu: Wir alle werden immer älter, das Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ ist sicher etwas, das wir umsetzen möchten. Der erste Schritt wird eine Evaluierung sein, ob es genug Ehrenamtliche gibt, die mitmachen wollen. Im Sozialen gibt es viel, das man künftig anpacken muss.

Die Gemeinde ist seit einigen Jahren für ihr sehr aktives Vorgehen in Sachen Baugrundschaffung bekannt. Wird sich das fortsetzen?

Dogl: Durch die angelaufenen Offensiven in Waldenstein und Albrechts sind wir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte gut aufgestellt. Aber ja, Waldenstein als Wohn- und Wohlfühlgemeinde bleibt unser Ziel und da gehört das natürlich dazu.

Sehen Sie für die Siedlungspolitik in Dörfern auch noch andere Optionen abseits des klassischen Einfamilienhauses mit Garten?

Dogl: Das Problem mit verfügbaren Leerstand-Objekten haben wir nicht. Selbstverständlich ist Ortskernerhaltung ein grundsätzliches Thema, aber wenn alte unbewohnte Häuser nicht verkauft werden, sind Gemeinden die Hände gebunden. Viele Leute suchen sogar nach solchen Objekten. Bei gemeinnützigem Wohnbau haben wir wahrscheinlich noch nicht den Zenit erreicht und ich kann mir vorstellen, dass das künftig mehr wird. Junge Familien können sich ein eigenes Einfamilienhaus samt Grundankauf durch die Teuerung und geänderte Kreditvorgaben oft ja gar nicht mehr leisten.

Wofür Waldenstein noch sehr bekannt ist, ist der nicht vorhandene Bauhof samt dazugehörigen Mitarbeitern. Wie sieht da Ihr Zugang aus?

Dogl: Das wird ganz sicher weiterhin so bleiben. Wir können es aber nur machen, weil wir so viele aktive Vereine haben, die Arbeit abnehmen – und Private, die das ebenfalls mittragen. Aus wirtschaftlicher Sicht sind punktuell eingesetzte Auftragsnehmer natürlich auch günstiger. So lange es geht, werden wir das beibehalten.

Waldenstein hat einen neuen Kindergarten und eine Tagesbetreuungseinrichtung. Vor der Betreuungsoffensive des Landes NÖ: Genügt der Platz?

Dogl: Die Bedarfserhebung sagt ganz eindeutig, dass wir eine Kindergartengruppe dazu bauen müssen. Das wurde damals beim Neubau schon bedacht – so können wir die Gruppe relativ einfach an den Bestand anschließen. Ich sehe das insgesamt positiv, weil es bedeutet, dass es in der Gemeinde viele junge Familien gibt.

Welchen Stellenwert hat für Sie das Radwegenetz? Ist der Ausbau ein Ziel für Sie?

Dogl: Das ist ein heikles Thema in der Gemeinde Waldenstein. Es ist fix unser Ansinnen, dahingehend etwas zu tun, und ein Radwegenetz hat für eine Gemeinde unserer Größe sowieso nur Sinn, wenn auch die Nachbargemeinden dabei sind. Der Stillstand beim Priorität-Hoch-Projekt in Richtung Gmünd ist leider etwas, das derzeit nicht in unserer Hand liegt.

Wir haben mit Alois Strondl vor wenigen Wochen über die Herausforderungen des Amtes gesprochen. Warum will man heutzutage noch Bürgermeister werden?

Dogl: Ich glaube, es ist nach wie vor dasselbe Motiv wie schon vor 20, 30 oder 50 Jahren: Nämlich weil man seine Heimatgemeinde an vorderster Front mitgestalten will.

