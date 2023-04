Orchester gestaltete Konzert: Mit Weisenbläsern & Klarinetten-Trio

Erstmals hat das Orchester Waldenstein sein Frühjahrskonzert im Turnsaal der Volksschule veranstaltet. Es waren viele Vorbereitungen nötig, um den Raum in einen Konzertsaal umzuwandeln. Das Interesse war groß, viele Besucher folgten der Einladung.

Eröffnet wurde das Konzert vom Jugendblasorchester, das große Orchester startete mit „Kings Mountain Adventure“ ins Programm. Darin enthalten waren auch „Fanfare, Canto & Danza“ und „Downhill“ – beide Stücke wurden vom Orchester schon bei der Konzertmusikbewertung im Herbst dargeboten. Für die musikalische Leitung zeichnete Christian Hofbauer verantwortlich.

Generell war das Konzert auch eine Art Rückschau auf das vergangene Musikjahr des Vereins. Die aus Stefanie Nowak, Stefan Grübl und Hans-Martin Vischer bestehende Weisenbläser-Gruppe – sie nahm im September auch am Weisenblasen in Litschau teil – spielte zwei Stücke. Genauso wie das „Trio Clarino“: Christa Hinger, Beatrix Spitaler und Andrea Weissensteiner sind als solches bereits von „Musik in kleinen Gruppen“ im November in Großschönau bekannt.

Das Resümee zum Konzert fiel bei Obmann Josef Zechmann positiv aus: Von Jahr zu Jahr sei eine Weiterentwicklung spürbar, eine Bestätigung dafür sei das Feedback der Zuhörer. Neben einigen Ausrückungen steht nun die Vorbereitung auf die Marschmusikbewertung im Juni in Großpertholz an.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.