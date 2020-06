In Waldenstein erfolgte der Spatenstich zu sechs Niedrigenergie-Reihenhäusern in Richtung Großneusiedl, die Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV) investiert dafür etwa 1,5 Millionen Euro.

Die Häuser mit je 110 m² Wohnnutzfläche auf zwei Etagen und Garten werden in Miete mit Kaufoption vergeben, sollen bis Herbst 2021 fertig sein. „Technisch werden sie nach neuestem Stand ausgestattet“, so WAV-Vorstandsdirektor Manfred Damberger. Geheizt wird mittels Luftwärmepumpe, die Wärmeverteilung erfolgt via Fußbodenheizung. Zusätzlich werden PV-Anlage und eine kontrollierte Wohnraumlüftung installiert.

Bürgermeister Alois Strondl hob beim Spatenstich die gute Zusammenarbeit mit der WAV hervor und zeigte sich über den raschen Baubeginn erfreut: „Ein Dank gilt auch dem Architekturbüro Schwingenschlögl, das bei der Gestaltung auf die harmonische Eingliederung der neuen Reihenhäuser in das gegebene Ortsbild Wert legte.“ Vormerkungen sind bereits möglich.

Strondl freut die rege Bautätigkeit in der Gemeinde. Erst 2018 wurden acht Reihenhäuser nahe der aktuellen Baustelle übergeben, vier weitere habe man in der alten Kindergartensiedlung: „Für alle Reihenhäuser zeichnet die WAV verantwortlich, mit der wir bisher nur gute Erfahrungen machten.“ Aber auch der private Hausbau sei voll im Gang, berichtet Strondl von einigen laufenden Baustellen.