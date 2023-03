Waldenstein Umzug ins Gemeindeamt: Wallfahrts- & Gemeinde-Museum neu eröffnet

Bei der Eröffnung des Museums: Christian Dogl, Alois und Christine Strondl, Othmar und Christine Nowak, Franz Zechmann, Dominik Pauer, Manfred Huber, Stefan Müllner, Anita Schagginger, Iris Haumer, Christian Oberlechner, Herbert Zimmel, Marina Dogl (stehend) sowie Gregor Nowak, Andreas und Toni Weissensteiner. Foto: Karl Tröstl

D as Wallfahrts- und Gemeindemuseum in Waldenstein ist umgezogen: Nachdem die Filiale der Raiffeisenbank im Gebäude des Gemeindeamtes geschlossen wurde, wurde in diesen Räumlichkeiten das Museum eingerichtet.