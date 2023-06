Vierte Betreuungsgruppe: Kindergarten wird erweitert

Für die Waldensteiner Gemeinderäte hielt die Sitzung in der Vorwoche eine Premiere parat: Sie war die erste unter Bürgermeister Christian Dogl. Beschlossen wurde darin gleich ein größeres Projekt.

Dogl hatte in der NÖN bereits angekündigt, dass ein Zubau zum Kindergarten nötig werden wird. Nun wurde der Grundsatzbeschluss gefasst, die Leistungen für Planung und Ausschreibung wurden an ZT Schwingenschlögl aus Gmünd vergeben. An die Bauarbeiten soll es noch heuer gehen - Ziel ist, dass der Zubau im Herbst 2024 zum Start der Kinderbetreuungsoffensive des Landes NÖ genutzt werden kann.

Zu den bestehenden zwei Kindergartengruppen und einer Tagesbetreuungsgruppe kommt ein weiterer Bereich, sodass künftig drei Kindergartengruppen geführt werden können. Beim Bau des neuen Kindergartens habe man das Gebäude schon so konzipiert, dass eine Erweiterung relativ unkompliziert möglich sei, erklärt Dogl. Durch die im Vorjahr im Landtag beschlossene Betreuungsoffensive sind wie berichtet mehrere Gemeinden mit der Vergrößerung ihrer Kindergärten beschäftigt.

Neben der anstehenden Baustelle im Kindergarten ist eines der größeren Projekte in der Gemeinde die Schaffung eines eigenen Heizwerkes. Der Gemeinderat stimmte vorige Woche einstimmig dem Grundstücksankauf bei den Tennisplätzen in direkter Nachbarschaft des Sport- und Kulturzentrums zu. Für das Heizwerk wurde zudem ein Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit gegründet. Sind alle baulichen und gewerblichen Verhandlungen abgeschlossen, geht es an die Ausschreibung zur Vergabe der Errichtungsarbeiten.