Jana Meixner: Gesundheits-Mythen an der Donau-Uni auf der Spur

Geht es um die Gesundheit – und darum, wie sie erhalten werden kann, sind oft die kuriosesten Mythen in Umlauf. Wofür es wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse gibt und wofür nicht, damit beschäftigt sich auch Jana Meixner. Sie kommt aus Klein-Ruprechts, hat Medizin studiert und ist aktuell als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Department für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Donau-Universität Krems tätig. Für die Plattform medizin-transparent.at geht sie Gesundheitsmythen nach und klärt über offene Fragen auf.

Jana Meixner arbeitet seit 2018 an der Donau-Uni, zu medizin-transparent.at ist sie vor zwei Jahren gekommen – kurz vor dem Beginn der Coronavirus-Pandemie. Die hatte freilich große Auswirkungen auf die Arbeit von Jana Meixner und ihren Kollegen: „Es ist uns in gewisser Weise gelegen gekommen“, schmunzelt sie.

Seither gebe es viele Anfragen zum Faktencheck rund um Covid-19, später auch zur Impfung: Sicherheit, Nebenwirkungen, manchmal auch Verschwörungstheorien. „Aber die meisten sind einfach nur besorgt“, erzählt sie. Meixners Aufgabe ist, die Anfragen zu prüfen und danach zu informieren: „Wir sehen uns die wissenschaftliche Datenlage und medizinische Studien an und wenn wir dieses Ergebnis haben, fassen wir es möglichst einfach in einem Artikel zusammen. Das verständliche Aufbereiten von komplexen Themen macht mir großen Spaß.“

Naheliegend, dass sie den Job als Bindeglied zwischen der Wissenschaft und der breiten Bevölkerung sieht. Vitamin C-Infusionen als wirksames Mittel gegen eine Covid-Erkrankung – es sind Behauptungen wie diese, mit denen Jana Meixner in ihrem Berufsalltag zu tun hat. „Die Fragestellungen sind manchmal sehr kurios. Andererseits ist es im Internet für Laien oft wirklich schwer einzuschätzen, weil manche Seiten professionell auftreten“, erklärt sie. Umso erfreulicher, wenn positives Feedback zurückkommt: „Die Leute sind dankbar, wenn wir ihnen weiterhelfen konnten. Für gute Informationen fehlt aber leider manchmal das Geld, dabei ist Gesundheitskommunikation so wichtig“, sagt Meixner.

Für sie scheint es ohnehin eine Herzensangelegenheit zu sein. Schon im Medizinstudium hat Jana Meixner ihr Interesse für den Wissenschafts- und vor allem Medizinjournalismus erkannt. Dabei sollte es eigentlich in eine andere Richtung gehen: Nach der Matura am Gymnasium Gmünd im Jahr 2009 wollte sie ein Biologie-Studium absolvieren. „Weil mich meine Lehrerin in der Schule so inspiriert hat“, blickt sie zurück. Der Medizin-Aufnahmetest war mehr Versuch, als tatsächliches Ziel: „Ich habe mir keine Erwartungen gemacht und ich denke, das war der Schlüssel.“ Sie wurde aufgenommen – hat aber nach einem Jahr erkannt, dass aus ihr wohl keine Ärztin wird.

Das neue Ziel: eines Tages im Wissenschaftsjournalismus zu arbeiten. Schon während des Studiums hat Jana Meixner praktische Erfahrungen gesammelt, hat unter anderem an der Ö1-Sendung „Radiodoktor“ mitgewirkt und war davor zwei Jahre bei der Waidhofner NÖN tätig. 2016 hat sie ihr Medizinstudium abgeschlossen und sogar die Turnusausbildung begonnen. Die Erkenntnis: „Der Stress ist mir auf den Magen geschlagen und ich wollte nicht mehr im Krankenhaus arbeiten“, erzählt sie.

Stattdessen ging es für den Job an die Donau-Uni. Und für ein Masterstudium in Verhaltens-, Neuro- und Kognitionsbiologie – das sie vor Kurzem abgeschlossen hat – an die Universität Wien. Beruflich an ein Klinikum zurückzukehren, das schließe sie vorerst aus, sagt Meixner. Vielmehr sehe sie ihre Zukunft im Wissenschaftsjournalismus. Es gibt bestimmt noch genug Gesundheitsmythen, die es aufzuklären gilt.

