Ausgerechnet im Waldviertel ist der etwa im Wiener- bzw. Dunkelsteinerwald schon recht ausgeprägte Trend zur Wald- bzw. Baumbestattung noch nicht angekommen. Das könnte sich noch heuer ändern: Die Stadtgemeinde Litschau möchte das Thema im Zuge eines anstehenden Friedhofs-Gesamtprojektes aufgreifen.

Eckpunkte des Friedhofs-Projektes

Geplant ist wie berichtet eine Verlängerung des Friedhofs nach hinten, um den Neubau einer barrierefreien Leichenhalle samt Verabschiedungsraum, öffentlichen Toiletten, einem Raum für den Bestatter, Photovoltaik-Anlage und Stromtankstelle umzusetzen. Teil des vorige Woche einstimmig vom Gemeinderat abgesegneten Einreichplanes des Vitiser Baumeisters Daniel Polt – Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) sieht die Kostengrenze für das Gesamtprojekt bei 500.000 Euro – ist auch ein „würdevolles Raumkonzept“ für den Bereich zwischen Friedhof und Leichenhalle, das das Kriegerdenkmal und auch einen Urnenhain berücksichtigen soll.

Interesse an Urnen- und Baumbestattung wird abgefragt

Wie hoch die Nachfrage nach der Möglichkeit einer Urnenbestattung ist, das soll laut Stadtamtsdirektor Jürgen Uitz nun auch durch eine Umfrage über die Stadtzeitung erhoben werden – genauso wie das Interesse an der Schaffung eines ersten Waldfriedhofes. Als Ort für Baumbestattungen komme ein kleiner Hügel hinter der künftigen Leichenhalle infrage, der als kleiner Park gestaltet werden könne. Für Baumbestattungen wird die Asche von Verstorbenen im Regelfall innerhalb eines dafür bestimmten Areals in einer Urne neben der Wurzel eines Baumes beigesetzt, am Baum wird dann meist eine Plakette zur Person angebracht.

Die Ergebnisse der Befragung sollen noch in das Projekt einfließen. Ist die Nachfrage nach Urnengräbern sehr hoch – in einigen Gemeinden des Bezirkes mussten die Haine bereits mehrfach ausgebaut werden – so könnten auch gleich zwei Standorte in der Planung berücksichtigt werden.

Letztes Gespräch vor Ausschreibung

Bevor die Ausschreibungen starten können, ist laut Gemeinderats-Beschluss auch noch ein „finales Abstimmungsgespräch“ zwischen Gemeindeführung, Gemeindeverwaltung und Bestatter zu führen, in dem Details aus der Sicht des Bestatters zu klären. Ziel ist es wie berichtet, möglichst viele Fördergelder für das seit Jahren ersehnte Projekt gewinnen zu können – und mit den Infrastruktur-Arbeiten noch heuer zu starten.

Beschluss-Lawine

Insgesamt fasste der Gemeinderat wenige Tage nach der jüngsten physisch abgehaltenen Sitzung weitere fast 50 Beschlüsse am „Umlaufweg“. Sechs davon fielen laut Stadtamtsdirektion ohne Stellungnahmen nicht einstimmig – darunter der Pachtvertrag mit Martin Tauber für die Schirmbar (Gegenstimmen: SPÖ 4, BBL), der um drei Jahre verlängerte Pachtvertrag mit dem Theater- und Feriendorf Königsleitn für das Buffet Herrenseeplatzl (Enthaltung: BBL) und die Anhebung der Saison-Kabinenmieten im Strandbad von 60 auf 250 Euro (gegen: SPÖ 4; Enthaltung: BBL).