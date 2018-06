Mit blauen Flecken endete ein Verkehrsunfall für einen 24-jährigen Lkw-Lenker aus der Gemeinde Brand-Nagelberg. Grund dafür war aber nicht der Unfall selbst.

Der Mann lenkte am 1. Juni von Kirchberg kommend Richtung Limbach einen Lkw samt Anhänger. Vor ihm fuhr ein 26-jähriger Gmünder. Im Pkw saßen ein weiterer Gmünder sowie zwei Frauen. Der Fahrer hielt das Fahrzeug an einer Kreuzung an und wollte nach links abbiegen. Das dürfte der Lkw-Lenker zu spät gesehen haben. Trotz Notbremsung krachte der mit Rundholz beladene, 45 Tonnen schwere Lkw ins Heck des Pkw. Dieser wurde mehrere Meter aus dem Kreuzungsbereich geschleudert.

26-Jährigen brannten die Sicherungen durch

Nachdem die vier Fahrzeuginsassen das Pkw-Wrack verlassen hatten, brannten dem 26-jährigen Lenker laut Polizeibericht die Sicherungen durch. Er sprang die Trittstufen der Lkw-Fahrerkabine hoch, riss die Tür auf, versetzte dem Lkw-Lenker Faustschläge ins Gesicht und beschimpfte ihn gröbst. Anschließend entwendete der Raufbold laut Polizei den Fahrzeugschlüssel und versuchte, den Lkw-Lenker aus dem Fahrzeug zu zerren. Dazu packte er ihn am Kragen seines T-Shirts und zerriss es im Raufhandel. Der 26-Jährige ließ nicht ab, packte den immer noch angegurteten Lkw-Lenker am linken Unterarm und versuchte erneut, ihn aus der Kabine zu zerren. Erst als dieser mit der Polizei drohte, ließ ihn der 26-Jährige los.

Ihm droht nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und auch versuchter Nötigung.