Atom-Müll „made in Austria“

Seit Jahrzehnten poppt das Thema „Atommüll-Endlager“ immer wieder auf. Einmal geht es um die Entsorgung des radioaktiven Mülls aus Tschechien in der Nähe der Grenze zum Waldviertel, dann wieder um ein Atommüll-Endlager in Österreich. Die Bevölkerung ist sensibel, auch jetzt. Der Österreichische Entsorgungsbeirat, der vor knapp einem Jahr mit Beschluss der Bundesregierung gegründet worden ist und sich kürzlich zum ersten Mal virtuell getroffen hat, führt in der Bevölkerung wieder zu Unsicherheit. Aus dem Büro von Umweltministerin Leonore Gewessler wird jedoch in Sachen Atommüll-Endlager im Waldviertel „Entwarnung“ gegeben“.

Endlagerung in Österreich nur von „heimischem“ Müll

Pressesprecher Florian Berger erklärt die Aufgaben des Österreichischen Beirats: „Der Entsorgungsbeirat soll in den kommenden drei Jahren offene Fragen rund um die sichere Entsorgung des in Österreich anfallenden radioaktiven Abfalls erarbeiten. Damit stellt Österreich einmal mehr den verantwortungsvollen Umgang mit der Atomkraft unter Beweis.“ Die Suche nach einem Standort für ein Endlager oder einer Entscheidung über die Art der Endlagerung sei nicht Teil der aktuellen Aufgabe. „Vielmehr geht es darum, eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation vorzunehmen und mögliche nächste Schritte aufzuzeigen, wie mit öffentlicher Beteiligung eine Diskussion zum Umgang mit schwach radioaktiven Stoffen in Österreich stattfinden kann.“

Radioaktiver Abfall aus Medizin und Forschung

Ziel sei es, für die schwach- und mittel-radioaktiven Abfallstoffe, welche in der Spitzenmedizin, in der innovativen Produktentwicklung und in der international anerkannten Forschung anfallen und fachgerecht in Seibersdorf zwischengelagert werden, ein langfristiges Lager zu finden. Das müsse laut EU-Vorgaben bis 2045 passieren. Dieser Prozess startet nun mit dem Österreichischen Entsorgungsbeirat, dem sieben Wissenschaftler, drei Vertreter der Zivilgesellschaft sowie sechs Vertreter von Bund und vier Vertreter der Länder angehören.

