Linie 170 Krems-Zwettl-Gmünd:

- Stunden-Takt an Werktagen von 4 bis 22 Uhr (heute 2-Stunden-Takt)

- 2-Stunden-Takt an Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 22 Uhr, zusätzlicher Bus an Freitagen und Samstagen um 23.20 Uhr ab Krems Bahnhof bis Zwettl Kampparkplatz (alles neu)

- Anschluss an die Bahn in Krems von/nach Wien

Linie 180 Horn-Göpfritz-Waidhofen:

- Stunden-Takt an Werktagen von 6 bis 21 Uhr (heute 2-Stunden-Takt)

- 2-Stunden-Takt an Wochenenden und Feiertagen von 6 - 21 Uhr (neu)

- Anschluss an Kamptalbahn in Horn

Verbindung Litschau-Göpfritz-Wien:

- Werktags je sieben Verbindungen morgens nach Wien-Praterstern und nachmittags von Wien-Praterstern (davon acht direkte Busverbindungen mit Linie 175, sechs zusätzliche Verbindungen mit Umstieg in Göpfritz-Bahnhof zwischen Franz-Josefs-Bahn und Linie 760)

- an Wochenenden und Feiertagen ganzjährig je drei Verbindungen mit Umstieg in Göpfritz auf die Linie 760 von/nach Wien (in den Sommermonaten jeweils sechs Verbindungen)