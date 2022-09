60 Kinder an Bord: Frank-Reisebus steckte bei Italienfahrt fest

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das war nicht selbstverständlich: Der Doppelstockbus war mit rund 60 Kindern an Bord unterwegs, als er im italienischen Cervia in einer Unterführung stecken blieb. Der Fahrzeuglenker habe die Höhenbeschränkung übersehen und sei folglich in die Unterführung eingefahren, erklärt Geschäftsführer Christoph Wurz: „Der Bus wurde am Dach beschädigt und steht zur Reparatur in der Werkstatt. Es sind alle gut nach Hause gekommen, niemand wurde verletzt. Das ist das Wichtigste.“ Für den Heimtransport habe man unverzüglich zwei Ersatzbusse geschickt.

