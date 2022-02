Ergebnis der Wintervogelzählung 2022: Meise flog auf Platz 1

Die Vogelschutzorganisation „Birdlife“ hat auch heuer wieder um Teilnahme an der „Stunde der Wintervögel“ von 6. bis 9. Jänner gebeten. Nun wurden die Ergebnisse der Wintervogelzählung präsentiert. Im Waldviertel ist die Kohlmeise wieder auf Platz 1 der häufigsten Vögel geflattert, nachdem sie im Vorjahr nur den dritten Platz belegt hatte.

Waldviertelweit haben 809 Personen an der Aktion teilgenommen, das sind um 100 mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurden rund 22.000 Vögel gezählt, 2021 waren es nur knapp 17.000 Vögel. Auf die Plätze 2 und 3 im Waldviertel haben es heuer Feld- und Haussperling geschafft. Dass Meisen und Sperlinge recht häufig gezählt wurden, liege unter anderem am Insektensterben, erklärt Gerhard Loupal vom Verein „Freenature“ mit Sitz in St. Martin (Bezirk Gmünd) und ehemaliger Präsident von Birdlife Österreich: „Körnerfresser können damit doch besser umgehen als andere Vogelarten.“

Auf den hinteren Plätzen fällt auf, dass die Erlenzeisige heuer deutlich seltener waren. Dass es 2021 vergleichsweise viele gab, liege daran, dass sie aus skandinavischen Ländern eingeflogen sind, sagt Loupal: „Voriges Jahr war das wirklich auffallend. Dieser Einflug aus dem Norden hat heuer gefehlt.“ Ganz andere Gründe hat der Rückgang bei den Grünfinken. Der liege nämlich an einer durch Einzeller bedingten Krankheit des Verdauungstraktes, betreffe aber nur die Grünfinken.

Über den Kot überträgt sich die Krankheit auch am Futterhäuschen. Für Menschen sei sie allerdings nicht gefährlich, sagt Gerhard Loupal. Aber: „Das ist ein Beispiel dafür, wo eine Krankheit tatsächlich am Rückgang Schuld ist. Es kommt eher selten vor, dass ein Erreger einen Bestand so stark bedroht.“

Für den Artenreichtum insgesamt stelle die monotonisierte Landschaft eine große Herausforderung dar: „Das nimmt Vielfalt weg und umso weniger Vielfalt es gibt, umso weniger Vögel sind da.“ Der Schlüssel zum Erhalt der Vogelvielfalt sei nicht allein die Wintervogelfütterung. Sondern? „Eine weniger intensive Landnutzung – auch abseits der Landwirtschaft“, betont er.

