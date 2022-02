Gmünder Kabarett-Mesner will die Bibel im Wald näherbringen

Der Mesner der Herz-Jesu-Kirche, Thomas Binder, ist vielen von seinen Auftritten als „Kabarett-Mesner“ bekannt. Er absolviert seit Kurzem einen Theologischen Fernkurs Typ II, der etwa drei Jahre dauert und als Grundlage für weitere kirchliche Berufe, wie Pastoralassistent oder Diakon, dient, wenn man nicht Theologie studiert. Binder: „Mir schwebt die Diakon-Ausbildung vor, sie dauert nochmals vier Jahre.“ Er fühle sich berufen, den Menschen mit seinen Worten Input zu geben, um die Bibel besser verstehen und umsetzen zu können.

Jetzt hat er in der Tätigkeit seiner Freundin einen besonderen Anschluss gefunden: Gerlinde Waldbauer stammt aus dem Bezirk Zwettl und arbeitet als Pflegeassistentin im Landesklinikum Gmünd. Seit Jahren findet sie Ausgleich in der Natur. Bei Recherchen im Internet stieß sie vor fünf Jahren auf die aus Japan stammende Entspannungsmethode Shinrin Yoku, übersetzt „Eintauchen in die Wald-Atmosphäre“. Waldbauer belegte den LFI-Zertifikatslehrgang Waldbaden in Linz und schloss diesen 2020 ab.

„Waldbaden“ wird nun auch bei uns zum Trend. Der Wald habe ihr immer gutgetan, doch durch das Anwenden der erlernten Techniken erhole sie sich dort noch besser, meint die Fachfrau, die mittlerweile Waldbaden in der Gruppe anbietet. „Es geht darum, alle seine Sinne zu aktivieren: etwa ein Stück Rinde genau anzusehen, daran zu riechen, es in den Händen zu spüren und dabei die Geräusche des Waldes zu hören“, so Waldbauer. Der besondere Erholungswert im Wald liegt laut Wissenschaft an den Terpenen: Pflanzenstoffe, über die Bäume kommunizieren und die – über die Atmung aufgenommen – immunsteigernde Wirkung auf den Menschen haben sollen. Ein langsamer, bewusster Spaziergang durch den Wald kann helfen, seine Gedanken zu reinigen und Stress abzubauen.

Thomas Binder will nun Gerlinde Waldbauer und ihre Klienten – wenn diese zustimmen – in den Wald begleiten und im Rahmen der Entspannungsübungen seine Texte vortragen, die er aus Bibeltexten erarbeitet, um Menschen in Einklang mit Natur und Schöpfung zu bringen. „In der Natur spürt man die Schöpfung hautnah, und meine Texte rufen Emotionen hervor. Wenn dann Dinge auftreten, die man weder versteht, noch erklären kann, beginnt der Glaube in sich zu wirken“, ist Binder überzeugt.

Das erste Waldbaden in Gmünd ist für Samstag, 23. April, geplant. Voranmeldung sind erforderlich bei Gerlinde Waldbauer unter 0664/3890585 (begrenzte Teilnehmerzahl).

