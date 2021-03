Die Mobilitäts-Debatte im Waldviertel ist in vollem Zuge. Die NÖ-Grünen setzen sich für einen Ausbau des Schienennetzes ein. Konkret fordern sie einen Ausbau der Franz-Josefs-Bahn mitsamt Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken. Die sogenannte „Vier-Städte-Bahn“ soll alle vier Bezirkshauptstädte an den Schienenverkehr anschließen und ist laut den Grünen der richtige Weg für ein mobiles und umweltbewusstes Waldviertel.

Der Horner Bezirkssprecher der Grünen, Walter Kogler-Strommer. NOEN, Die Grünen, Rupert Kornell

Die bereits präsentierten Pläne für eine direkte Anbindung Horns an die Franz-Josefs-Bahn seien dafür nicht weitreichend genug. „Das Waldviertel kann nicht in Horn enden. Stattdessen braucht das Waldviertel bis Gmünd ein leistungsfähiges Schienen-Rückgrat und das kann nur die Franz-Josefs-Bahn sein. Dazu gehört auch die Einbindung Horns mit einer neuen Trasse bis Göpfritz“, heißt es vonseiten der Waldviertler Grünen. Die dadurch entstehenden Fahrzeitverkürzungen sollen den Zugverkehr wieder attraktiver machen. Dazu gehöre auch eine Begradigung des „Allentsteiger Knies“. Der grüne Nationalratsabgeordnete Martin Litschauer rechnet mit einer Fahrzeitverkürzung von bis zu 24 Minuten durch den Neubau der Bahnstrecke zwischen Horn und Schwarzenau.

Weiters wollen die Grünen eine zweigleisige Strecke bis Gmünd und die Reaktivierung der Bahnhöfe von Waidhofen und Zwettl für den Personenverkehr. Der Bahnhof Schwarzenau würde dadurch zum Drehkreuz des gesamten Waldviertels werden. „Die Infrastruktur von Zwettl und Waidhofen nach Schwarzenau bietet die enorme Chance, dass via Schwarzenau alle vier Zentren Gmünd, Horn, Waidhofen und Zwettl mit der ‚Vier-Städte-Bahn Waldviertel‘ eine Säule bekommen, die Zukunft schreibt. Der von der ÖVP angesprochene Flächenverbrauch bei einem zweigleisigen Ausbau der Bahn ist verschwindend gering im Verhältnis zu allen Straßenprojekten“, meint Landtagsabgeordnete Silvia Moser (Grüne).

Der Horner Bezirkssprecher der Grünen, Walter Kogler-Strommer, verspricht sich durch den Ausbau große Vorteile für den Bezirk. „Horn darf sich nicht nur in Richtung zentraler Orte wie Wien oder St. Pölten orientieren, sondern braucht die Einbindung in die Franz-Josefs-Bahn, damit auch Gmünd rasch erreichbar ist. Jedenfalls darf mit einem neuen Bahnhof, der Horn nur an die Franz-Josefs-Bahn anbindet nicht die Chance verbaut werden, dass es mittelfristig eine Einbindung in die Regionen geben kann.“