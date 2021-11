Holz-Lkw: Last ging zurück

Die ersten vier Monate des freiwilligen Verzichts auch Nachtfahrten zur Sägeindustrie des Waldviertels sind vorüber, und die Zwischenbilanz fällt laut dem Gmünder Bezirkshauptmann Stefan Grusch durch die Bank positiv aus. „Von Betroffenen wurde mehrfach betont, dass die Maßnahme sehr viel gebracht hat“, sagt Grusch nach einem Evaluierungs-Gespräch zwischen Vertretern von Gemeinden und Betrieben aus den Bezirken Gmünd, Waidhofen und Zwettl am 4. November.

Die freiwillige Vereinbarung habe sich als richtiger Weg erwiesen, zumal ein generelles Nachtfahrverbot nicht mit EU-Recht vereinbar sei. „Österreichische Frächter hielten sich durch die Bank dran, ausländische Frächter waren nachts teilweise unterwegs. Rundholz wurde nachts aber gar nicht mehr gefahren, zumal Sägewerke das Holz erst in der Früh wieder annehmen“, erzählt Grusch von der Gesprächsrunde.

Der NÖ Straßendienst lieferte die Bestätigung für einen Trend, den Vielfahrer vermutlich in einem Jahr mit internationalen Holzengpässen und einer eingedämmten Käferproblematik ohnehin wahrnahmen: dass die Zahl der Holz-Lkw seit dem Sommer generell rückläufig ist, vor allem an den Grenzübergängen Grametten und Fratres. Jener in Neu-Nagelberg sei nunmal für Schwerverkehr ausgelegt, räumt Bezirkshauptmann Grusch ein – auch mit Blick auf die vorwöchige Kundgebung. Er spricht von einem „guten, vertrauensvollen Austausch“ zwischen Gemeindevertretern entlang der Importrouten und der Wirtschaftstreibenden: „Wir möchten dieses Format beibehalten und im nächsten Frühjahr wieder schauen, wie es weitergeht.“

Fixe Radarboxen machten sich offenbar bezahlt

Auch ein weiteres Verkehrsthema kam in der Runde übrigens zur Sprache. Stefan Grusch: Bürgermeister hätten durch die Bank bestätigt, dass das Hauptziel der ersten sechs fixen Radarboxen im Gmünder Bezirk entlang der Trassen Richtung Krems heuer erreicht worden sei, „sie nahmen eine deutliche Tempo-Reduktion im Ort wahr“. Nur eines der Geräte ist wie berichtet mit einem Tempomessgerät ausgestattet, das rochiert aber zwischen den Standorten – und erfüllt offenbar seinen präventiven Zweck.