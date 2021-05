Holz-Transporte: Erstes Maßnahmenpaket geschnürt .

Viel wurde über die Belastung durch Holz-Lkw in Waldviertler Ortschaften in den vergangenen Monaten diskutiert: Immer mehr Gemeinden taten ihren Frust kund, immer mehr Initiativen gegen Lkw-Holztransporte und deren Auswirkungen formierten sich. Wie nun per Aussendung bekannt wurde, vereinbarte Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am „Runden Tisch“ mit Vertretern aus Gemeinden, Wirtschaft und Verwaltung ein erstes Maßnahmenpaket. Das Land will bei baulichen Maßnahmen unterstützen, die Wirtschaft über freiwillige Nachtfahrverbote sprechen. Weitere Gespräche sind bis Ende Juni geplant.