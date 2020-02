Junge Frau tot in Wohnung gefunden: Drogen im Spiel? .

Grauenvolle Entdeckung am Faschingdienstag direkt in Heidenreichstein: Eine junge Frau lag in einem Wohnbau in der Theodor-Körner-Straße tot in einer Abstellkammer. Sie dürfte schon einige Tage davor verstorben sein. Ermittler vermuten Einfluss von Drogen.