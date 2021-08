Bei der Initiative „Pro FJB“ als größtem Forum für die Aufwertung der einst kaiserlich-königlichen Direktverbindung Wien-Prag kehrt nach der anfänglichen Euphorie zum 2020 geschnürten „Mobilitätspaket“ NÖ-Nord langsam Verdruss ein. Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) handelte sich mit der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von Lukas Brandweiner (ÖVP) massive Kritik aus dem Waldviertel ein. Ihr Statement strotze vor Unwissen, sei ein „Kniefall vor der NÖ-VP“, klagt „Pro-FJB“-Sprachrohr Gerald Hohenbichler.

Er kritisiert angeblich unterlassene Kontakte mit tschechischer Seite wegen der geforderten, umstiegsfreien FJB-Anbindung an Budweis. „Wenn sie keine Verbindung zum tschechischen Vizeminister Sechter zustandebringt, biete ich meine Hilfe gerne an.“ Drüben gehe hinsichtlich Ausbau wirklich etwas weiter, auf österreichischer Seite werde das Wort „Ausbau“ in einer Zeit, in der das Waldviertel durch Covid-Entwicklungen und Stadtflucht endlich stark steigenden Zuzug erhalte, gar nicht mehr in den Mund genommen: „Es heißt jetzt Attraktivierung bzw. Ertüchtigung – und meint Alibi-Maßnahmen.“

„Nachweislich falsche Zahlen."

Hinsichtlich der Abkürzung des „Allentsteiger Knies“, von dem er sich zehn Fahrminuten weniger für Gmünd-Wien erwartet, spricht Hohenbichler offen von „nachweislich falschen Zahlen“, mit denen gearbeitet werde, um einen Ausbau zu verhindern. Ministerin Gewessler wiederholt in der Anfragebeantwortung an Brandweiner die Kostendarstellung von Land NÖ und Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) mit 670 Millionen Euro. Seitens VOR wurde der Wert nach Pro-FJB-Kritik via NÖN im Frühjahr verteidigt – „weil sie nicht isoliert betrachtet werden können, Teil eines Gesamtpaketes sind“.

„Stimmt nicht“, sagt Hohenbichler, weil auch Gewessler die Zahl aufgriff: Die von VOR, ÖBB und Land NÖ veröffentlichte Studie 2016 hatte das Allentsteiger Knie als eine von drei Neubaumaßnahmen (neben Begradigung Vitis und Umfahrung Hangbrücke Limberg) im Gesamtwert von 480 Millionen Euro gesehen, die auf 660 Millionen für das Fertigstellungsjahr 2040 hochgerechnet waren. Käme man für das Knie mit einer 6,7km-Neubaustrecke auf 670 Millionen Euro, seien das hundert Millionen pro Kilometer – und, so Hohenbichler: „Wohl die teuerste je in Europa gebaute oberirdische Bahnstrecke!“

Orte abschneiden? „Panikmache“

Er verlangt die Herausgabe der Berechnungen, auf denen die Summen der Studie 2016 basieren, und eine „Evaluierung durch unabhängige Experten“. Er will Studien mit Kosten von 197 bis 220 Mio. Euro für das Knie kennen. Mahnungen, eine direktere Verbindung Gmünd-Wien würde Orte abschneiden, tut er als Panikmache ab. St. Pölten-Wien werde mit flotten Direktverbindungen und langsameren Lokalverbindungen bedient, der Bestand müsse keine Bedeutung einbüßen.

Was Ministerin Gewessler zu den Vorwürfen sagt, und welche – auch internationalen – Visionen sie generell zur FJB hat? NÖN-Anfragen dazu, per Telefon & Mail, und über einige Wochen hinweg, blieben bisher unbeantwortet. Aus dem Büro von Mobilitätslandesrat Schleritzko hieß es im März, dass das Projekt „Allentsteiger Knie“ im Prozess um die Suche des angepeilten Netzzustandes 2040 ein Thema bleibe – die Bahn bei Projekten mitgedacht werden müsse.