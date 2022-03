Landesklinikum Gmünd: Chirurgie neu aufgeteilt

Im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit der chirurgischen Abteilungen der Kliniken Zwettl, Horn und Waidhofen wird auch der regionale Versorgungsauftrag des Landesklinikums Gmünd erweitert.

Gmünd, Horn und Zwettl sollen sich vermehrt um die stationäre Versorgung bei chirurgischen Fragestellungen kümmern, während in Waidhofen die interdisziplinäre Tagesklinik erweitert und die operativen Kapazitäten für tagesklinische Eingriffe erhöht werden. Für Gmünd bedeutet dies laut Aussendung eine Erweiterung des Einzugsgebietes um nördliche bzw. nordöstliche Gemeinden für die chirurgische Basis- und Akutversorgung. „Schon bisher wurden aus diesen Gemeinden Patienten im Landesklinikum Gmünd versorgt“, so Primara Barbara Dienstl, und: „Die Entscheidung, welcher Standort von der Rettung angefahren wird, ist neben der Art des medizinischen Problems auch abhängig von den aktuell verfügbaren Kapazitäten am jeweiligen Klinikum. So ist es auch jetzt durchaus üblich, dass Patienten aus angrenzenden Gebieten am Standort Gmünd versorgt werden.“

„Bestmögliche Versorgung.“

Der chirurgische Versorgungsauftrag des Klinikums umfasst in der Basisversorgung unter anderem Diagnostik und Behandlungen von Erkrankungen des Verdauungstraktes, Verletzungen von Weichteilen, Brust oder Bauchorganen, chronischer Wunden sowie endoskopische Eingriffe mit hochmoderner Technik. Zur Behandlung des Krampfadernleidens werden neue Behandlungsverfahren angeboten.

Die Chirurgie habe sich unter Dienstl stark weiter entwickelt, betont der ärztliche Standortleiter, Michael Böhm: „Mit einer hochmodernen technischen Ausstattung und einem motivierten Team können Behandlungsmethoden am neuesten Stand der Wissenschaft angeboten und Patienten bestmöglich versorgt werden.“

