Leyrer+Graf: Fast komplette Belegschaft in Kurzarbeit .

Kein völliger Stillstand, aber durch Covid-19 auch keine Arbeit im gewohnten Ausmaß: Die Unternehmensgruppe Leyrer+Graf mit Sitz in Gmünd, gemessen an Mitarbeitern der größte Betrieb des Waldviertels, meldete 97,5 Prozent der in Spitzenzeiten 2.400-köpfigen Belegschaft zur Kurzarbeit an.