Nach WHB-Pleite: Firmen als Retter in der Not

Im Frühjahr wandten sich Katrin Wieninger und Manfred Wustinger aus Roggendorf bei Eggenburg verzweifelt an die NÖN. Sie hatten ein halbfertiges Fertigteilhaus, einen Berg Schulden, und einen Haufen Geld in den Wind geschossen, weil: Zuerst ging Hausbauer WHB-Steinböck aus Eggern pleite, dann der WHB-Vertrieb Steinböck-Homes – der davor noch eine Anzahlung in hoher fünfstelliger Euro-Höhe genommen hatte. (mehr dazu hier: Kunden bitten um Hilfe: Albtraum statt Traumhaus aus Eggern) Dieses Schicksal ließ nicht nur viele Leser, sondern auch andere Firmen nicht kalt. Sie sprangen Wieninger und Wustinger helfend zur Seite.

Dabei hat nicht nur der Schaden etwas mit dem Bezirk Gmünd zu tun, sondern auch die Hilfe: Die Firma Meisterdach Eschelmüller aus Litschau wurde über den NÖN-Beitrag auf die Situation aufmerksam – und entschloss sich, dem jungen Paar zu helfen. „Nachdem ich von der Notlage des jungen Paares gehört habe, war für mich klar, dass wir Hilfe leisten müssen. Ein paar Gespräche später stand fest, wir machen das“, sagt Firmenchef Matthias Eschelmüller. Mit der Unterstützung weiterer Betriebe und seiner Mitarbeiter sei es dann möglich geworden, Wieninger und Wustinger tatsächlich zu helfen.

„Unvorstellbar, welcher Druck auf einem lastet“

„Auch unsere Mitarbeiter haben sich bereit erklärt, ihre Arbeitsleistung beizusteuern“, sagt Eschelmüller und meint weiter: „Ich bin selbst jung und bin vor Kurzem Vater geworden. Unvorstellbar, welcher Druck auf einem lasten muss, wenn man nicht mehr weiß, wie es weiter gehen soll.“ Umso mehr erfülle es ihn mit Stolz und Dank, dass es möglich wurde, den beiden Roggendorfern in dieser Situation helfen zu können.

Die Firma Brayer Bau – ebenfalls aus Litschau – stellte für die Arbeiten das Gerüst zur Verfügung. Das Material für die Arbeiten am Dach des Hauses wurde dann von der Firma Bramac Dachziegel aus Pöchlarn zur Verfügung gestellt, die Worahnik Spenglertechnik aus Wien steuerte das Rinnenmaterial bei. Und die Mitarbeiter der Firma Eschelmüller führten die Arbeiten aus.

Wie wichtig diese Hilfe für das junge Paar ist, das ließ sich beim NÖN-Lokalaugenschein an den Augen Wustingers ablesen. Die Verzweiflung aus dem Frühjahr ist dort nämlich Glück, Zuversicht und Dankbarkeit gewichen. Er sei froh über die große Hilfsbereitschaft der Firmen. „Als sie auf uns zugegangen sind und ihre Hilfe angeboten haben, waren wir sprachlos“, sagt Wustinger, der auch selbst kräftig anpackt. Für den Innenausbau hat der gelernte Tischler gemeinsam mit seiner Partnerin und der Familie zuletzt täglich geschuftet – er dankte auch den Nachbarn, die ein Auge zugedrückt haben, wenn es das ein oder andere Mal auch an einem Sonntag lauter geworden ist.

Wann das neue Eigenheim bezugsfertig sein soll, darüber will sich Wustinger noch keine Gedanken machen. Denn schon zu oft sind die Pläne durch unvorhersehbare Ereignisse über den Haufen geworfen worden. Aber: „Ganz egal, wann es soweit ist: Jetzt lassen wir uns die Vorfreude auf unser Haus nicht mehr vermiesen.“