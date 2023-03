Neues Naturerlebnis-Angebot: Den Wald als „Wunderwelt“ erfassen

Klimawandel, Pandemie, Rohstoff-Engpässe, Teuerung, Krieg, Energiekrise – in Zeiten ungewisser Rahmenbedingungen zieht es viele Menschen verstärkt raus in die Natur, wo sich Ruhe, Kraft, Klarheit und Freude finden lassen. Im Kinsky‘schen Forstamt in der Burg Heidenreichstein – mit schon bisher etwa 10.000 Führungsgästen pro Jahr – wird der Trend mit einem neuen touristischen Angebot aufgegriffen: „Wunderweltwald“ nennt sich das Programm, das Menschen aller Generationen zurückgeben will, was irgendwie verloren gegangen zu sein scheint.

Von älteren Generationen spielerisch lernen

„Der Vater eines heutigen Kindes war vielleicht noch dabei, als der Urgroßvater mit der Zugsäge im Wald arbeitete. Eigenen Wald hat er keinen mehr. Viel Wissen und Erlebtes bleibt daher gegenüber der nächsten Generation oft unausgesprochen, weil die Gelegenheit dazu fehlt“, sagt Burgcastellan Reinhard Sprinzl, einer der Väter der wortbildgeschützten Wunderweltwald.

Mit dem neuen Führungsprogramm soll allen Generationen zwischen Kind und Urli-Opa wieder ein Anlass geboten werden, rauszukommen, bei mehreren Stationen im Wald auf insgesamt etwa 800m Distanz Ursprüngliches zu sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, zu spielen & lachen, zu reden, und zuzuhören.

„Was bietet sich besser für diesen generationsübergreifenden Aspekt an, als das Gemeinsame in der Natur und im Wald?“, wirft Geschäftsführer Willibald Hafellner ein.

Ab April gemeinsam zum Hinterpocher. Zentrum des neuen Naturerlebnisses wird primär das Naturdenkmal Hinterpocher in Alt-Nagelberg sein. „Hier ist alles zu finden, was das Waldviertel ausmacht“, sagt Sprinzl. Das Zentrum bildet mit dem Hinterpocher ein gut 30 Meter langes Felsgebilde in einem Wald des Kinsky‘schen Forstamtes mit massiven Felsblöcken, Höhlen, Gängen und einem die Felsenschlucht hinabstürzenden Bächlein zwischen mächtigen Bäumen.

Ab 3. April werden in den NÖ Semester-, Oster-, Sommer- und Herbstferien in Begleitung von erfahrenen Förstern und Jägern immer montags (14 Uhr) gemeinsame, auf gut zweieinhalb Stunden anberaumte Führungen veranstaltet, für Gruppen sind zusätzlich individuelle Termine buchbar.

Ganzjahres-Angebot: Der Wald hat immer Saison

Treffpunkt ist der Parkplatz vis-à-vis der Glashütte Apfelthaler, von wo zum Hinterpocher gewandert wird – bei Hitze genauso wie bei Regen und Schnee. „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Der Förster ist auch bei jedem Wetter draußen“, erklärt Forstassistent Benjamin Schindl. Das Angebot sei im Einklang mit den Zielen des Waldviertel-Tourismus als Ganzjahresprogramm geplant, weil: „Im Wald haben alle Jahreszeiten ihre Reize – von der Ernte über die Wildzeit zur vollen Blüte und der farblichen Pracht im Herbst, der für mich schönsten Zeit draußen.“

Keine Frage, die Leute im Forstamt lieben das, was sie tun – bis rauf zum Chef: Burgherr Peter Kinsky ist seit Anfang März Jungpensionist, erwartet allerdings dadurch nicht wirklich irgendeine Auswirkung auf seinen Alltag.

„Ja, wir haben alle eine Freude an unserer Arbeit, bei allen Schwierigkeiten, Fürs und Widers“, bestätigt Willibald Hafellner, der selbst nur noch zwei Jahre zu seinem Ruhestand hat und bis dahin den potenziellen Nachfolger Benjamin Schindl in sein umfassendes Aufgabenfeld in Wasserburg und mehr als 3.000 Hektar bewirtschafteter Fläche einarbeiten will.

Warum wird ein Baum gefällt, ein Stück Wild geschossen?

Fürs und Widers? Klar, die gibt es im Wald, nicht erst seit der Borkenkäfer-Plage. Das Ökosystem Wald ist Kraft- und Erholungsort, Wasser- und CO2-Speicher, Luftfilter , und freilich auch zentraler Wirtschaftsraum. Bäume werden auch gepflanzt, weil wir das Holz in vielfältigster Weise als Rohstoff brauchen. Die „Entnahme“ sorgt aber mitunter für kontroversielle Debatten, noch mehr die Jagd als ältestes Handwerk der Menschheit, das wesentlich mehr Aspekte abdeckt als das Schießen.

Ein Harvester im Wald? Für manche ein Verbrechen. Aber, so Reinhard Sprinzl: „Davor war die Waldarbeit schwer und gefährlich.“ Oft seien Arbeiter nicht aus dem Wald heimgekommen. Im Gut Kinsky wurden bis zum Jahr 1982 Haflinger eingesetzt, Willibald Hafellner erinnert sich noch an die eigene Einheit „Pferderückung im Waldviertel“ in seinem Studium an der „Boku“ in Wien.

Von klebrigen Händen zum Rätsel von der halben Stunde

Das Feuer soll in der Wunderweltwald nicht schulmeisternd, sondern spielerisch weitergegeben werden. Regnet es draußen, dann kann es im Wald noch trocken sein. Sprinzl kryptisch: „Andererseits kann es drinnen eine halbe Stunde länger regnen als draußen.“ Der Sinn des Auslichtens eines dichten Jungwaldes, für Kinder einfach erklärt? „Viele Bäume auf engem Raum sind instabil – genauso wie es eine Gruppe Kinder auf engem Raum ist. Gibst du einem einen Schubser, verlieren viele den Halt“, schmunzelt Forst-Revierleiter Rene Zahrl: „Bekommt jedes Kind Raum, steht es sicher.“

Auch das Fühlen kann bleibende Eindrücke hinterlassen, etwa, wenn man sich an Kiefernholz vergriffen hat: Erraten, das Harz! Wie das leicht und ohne ewiges Schrubben von den Händen zu bringen ist? Am Hinterpocher könnte es die Antwort darauf geben. Sollte es dabei auch noch regnen, dann erfährt man vielleicht auch noch die Lösung des Rätsels von der halben Stunde.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.