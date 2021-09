PCR-Tests an Schulen: Probleme beim Abholen der Proben .

Die erste Schulwoche ist angelaufen, die vorbereiteten Covid-Maßnahmen an den Schulen wurden damit auf eine erste Probe gestellt. Am Montag standen bei den Kindern und Jugendlichen gleich die ersten Antigen-Tests an und tags darauf waren PCR-Tests vorgesehen. An einigen Schulen in Niederösterreich und Wien gab es beim Abholen der Proben Anlaufschwierigkeiten, auch Schulen im Waldviertel waren betroffen.