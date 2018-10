Zentrale Erkenntnis eines hochkarätig besetzten „Runden Tisches“ der NÖN zum Arbeitsmarkt im Waldviertel in Gmünd: Die Zeiten, als man das Waldviertel für einen Job verlassen musste, sind vorbei!

Werner Groiß ortet als Wirtschaftssprecher der Wirtschaftskammer im Waldviertel mittlerweile „in allen Bereichen Probleme, den Arbeitsmarkt zu besetzen. Das trifft kleine Unternehmen genauso wie große.“

"Wir haben eine Konkurrenz durch den Sozialstaat"

Stefan Graf, Chef des mit 2.000 Beschäftigten größten Arbeitgebers in Waldviertler Besitz Leyrer +Graf, macht für den Mangel vor allem niedrige Geburtenzahlen und mangelnde Integration in den Arbeitsmarkt trotz immer noch hoher Arbeitslosigkeit verantwortlich: „Wir haben eine Konkurrenz durch den Sozialstaat. Leute sitzen lieber zuhause, als zu arbeiten.“ Fachkräfte würden auch als Leiharbeiter immer schwerer zu kriegen sein, ergänzt Werner Müller (Gewerkschaft Pro-Ge). Und, so Christina Lohninger für die Moorheilbad-Harbach-Gruppe: Die Herausforderung, qualifizierte Stellen zu besetzen, werde angesichts der Alterspyramide sogar noch wachsen.

Erschwerend geht auch das Arbeitskräfte-Reservoir aus dem tschechischen Hinterland zurück. „Die haben fast Vollbeschäftigung“, so Michael Preissl (AK Gmünd). ÖGB-NÖ-Chef Christian Farthofer: In Tschechien würden Mitarbeiter bereits „vor den Betriebstoren von anderen Betrieben abgeworben“.

"Wir bekommen ein riesengroßes Pflegethema"

Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) bestätigt „Defizite vor allem im technischen Bereich“, unter anderem durch spezifische Schwerpunkte an den Handelsakademien werde bereits gegengesteuert. In Sachen Lehre sieht er Korrektur-Bedarf an einer „Falscheinschätzung der Möglichkeiten nach einer Lehre“. Die Schaffung eines dislozierten FH-Ausbildungsstandortes für Gesundheitsberufe im Oberen Waldviertel hält Schleritzko indes für „absolut überlegenswert“. Der Grund liege auf der Hand: „Wir bekommen ein riesengroßes Pflegethema!“

