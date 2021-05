Die Leinwände sind dunkel, die Sitzplätze in den Kinosälen seit über sechs Monaten leer. In den Waldviertler Kinos von Julia Gaugusch-Prinz mit Standorten in Gmünd und Zwettl wird sich daran vorerst nichts ändern. Aufsperren hätten Österreichs Kinos mit 19. Mai eigentlich dürfen.

Bloß: Noch fehlen die neuen Filme am Markt. „Der österreichische Kinomarkt ist sehr abhängig vom deutschen. Dort dürfen die Kinos aber wahrscheinlich nicht vor Mitte bis Ende Juni aufsperren. Die großen Verleihfirmen halten ihre Filme bis dahin zurück“, erklärt Julia Gaugusch-Prinz. Ohne neue Filme könne sie sich einen Kinobetrieb aktuell nicht vorstellen. „Wenn wir aufsperren, wollen wir ab diesem Zeitpunkt ein tolles Programm anbieten können“, sagt sie. Denn: Eine Zielgruppe für ältere Filme sei in ihren Kinos kaum vorhanden.

Nach erstem Lockdown zu schnell geöffnet, deshalb jetzt zaghaft

Manche Lehren für die aktuelle Situation habe sie auch aus den Öffnungen nach dem ersten Lockdown gezogen, sagt sie: „Da waren wir bei den ersten Kinos dabei, die aufgesperrt haben. Die ersten vier Wochen hätten wir uns allerdings sparen können.“ Deshalb tendiert sie jetzt zur Öffnung im Juni. Zumindest einen passenden Film zu diesem freudigen Anlass hat sie schon im Hinterkopf: „Tom & Jerry“. Worauf sich Kinobesucher sonst noch freuen dürfen? Julia Gaugusch-Prinz erwartet in den Waldviertler Kinos heuer unter anderem „Fast & Furious 9“, „Black Widow“ und „Kaiserschmarrndrama“.

Bis es soweit ist und die Türen zu den Kinosälen in Gmünd und Zwettl wieder geöffnet werden, sind noch manche Fragen zu klären: Gaugusch-Prinz arbeitet derzeit an der Gästeregistrierung – schließlich sollen sich die Prozesse an der Kinokasse nicht verzögern. Sie denkt deshalb an eine digitale Lösung.