Steirische Polizei forschte NÖ Brandstifter aus .

Nach dem Brand eines Terrassengeländers eines Einfamilienhauses im obersteirischen Irdning-Donnersbachtal hat die Polizei am Freitag einen 26-Jährigen festgenommen. Der im Bezirk Gmünd wohnende Mann wurde zuvor beim Kauf des Benzinkanisters an der Tankstelle gefilmt und gab die Tat zu. Der gebürtige Steirer wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.