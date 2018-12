Zum „Frühstück mit der Region Waldviertel“ reisten am 7. Dezember mit Ludwig Schleritzko (Finanzen, Mobilität) und Martin Eichtinger (Wohnbau, Arbeit, internationale Beziehungen) zwei Landesräte ins Gasthaus Thaler Großotten (Gemeinde Großschönau) an.

120 Gemeinde-Vertreter hörten aktuelle Entwicklungen, deponierten unter anderem ihre Wünsche für eine Verringerung der Leerstands-Problematik in Ortskernen. Zum Dauerbrenner Straße & Schiene strich Schleritzko indes die Bemühungen des Landes hervor. Infrastruktur sei aber auf Jahrzehnte angelegt, brauche viel Zeit und Geld.

"Die Straße ist nur ein Teil der Lösung"

Zum Thema sprach im Anschluss bei der Generalversammlung der „Euregio Silva Nortica“ auch Werner Pracherstorfer, oberster Verkehrsplaner des Landes. Er bekräftigte das Bemühen um eine Gesamtlösung für die Region, die die „Europaspange“ von Stockerau bis Freistadt genauso enthält wie den Ausbau der Franz-Josefs-Bahn oder die Anbindung des Landesstraßen-Netzes an diese neue Verbindung. „Dieses Projekt muss immer in seiner Gesamtheit gedacht werden, weil es nur so Wirkung entfalten kann“, betonte er: „Die Straße ist nur ein Teil der Lösung.“

Voraussetzung für Ausbauten sei zur Bildung der rechtlichen Basis die „Strategische Prüfung Verkehr“. Entlang der FJB soll im Sinne des „3-Phasen-Modells“ spätestens 2024 eine Ertüchtigung auf streckenweise 160 km/h realisiert werden, zugleich sollen Planungen für die Direktanbindung Horns beginnen. Auf Schiene ist laut Pracherstorfer auch ein Straßenpaket für die Achsen Stockerau-Schrems und Stockerau-Krems-Zwettl-Vitis. Interessantestes Großprojekt daraus für das obere Waldviertel ist der einst schon für 2017 angekündigte Bauabschnitt Großglobnitz-Kleinpoppen zwischen Zwettl und Vitis mit Umfahrung von vier Orten, den Pracherstorfer nun nach Umweltverträglichkeitsprüfung für 2020 anvisiert.

Direktverbindung Wien-Budweis?

Die „große Idee für das nördliche Niederösterreich“ soll bis 2040 realisiert sein. Pracherstorfer appellierte in Richtung der südböhmischen Verkehrsplaner Jiří Klása und Ivan Študlar auf Kooperation: „Geben Sie uns Rückhalt für die Umsetzung der Pläne! Eine Verbesserung soll und kann ein gemeinsames Projekt sein.“ Klása kündigte für 2019/20 zwei Autobahn-Umfahrungen für Budweis an, Studlar die Ertüchtigung des Bahnwegs Budweis-Linz, die bis 2024 auch mit dem Bau des längsten CZ-Tunnels eine Fahrzeitverkürzung von 120 auf 90 Minuten ermöglichen soll. Die Schaffung einer Direktverbindung Budweis-Wien bleibe großes, aber teures Ziel.

