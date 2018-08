Südböhmen und das Waldviertel teilen historische Gemeinsamkeiten und auch Parallelen bei Regionalentwicklung und öffentlicher Infrastruktur. So beschreiben über hundert Beiträge der NÖN in 15 Jahren zur Umrüstung des Militärflughafens Budweis auf zivilen Betrieb eine Berg- und Talfahrt vergleichbar mit „unseren“ großen Bahn- und Straßenprojekten. Von großen Plänen und dem Start des internationalen Flugbetriebs anno 2009 oder dem Bau einer flotten Straßentrasse in Tschechien mit Einbindung an die B41 bei Gmünd ab 2011 war die Rede, Wahlkämpfe wurden dies- und jenseits der Grenze mit dem Thema gefochten.

Der Endausbau des Flughafens in Planá bei eské Bud jovice wurde aber wieder und wieder vertagt – auch, weil die EU kein Geld locker machte und das Projekt wegen drohender Insolvenz redimensioniert werden musste. Als die Gmünder NÖN Anfang 2018 unter Berufung auf die Plattform idnes.cz den Start zur letzten Modernisierungs-Stufe unter anderem mit Terminal und Navigationssystem verkündete, war das Feedback bereits überschaubar. Die anfängliche Euphorie über den für die Waldviertler nächstgelegenen internationalen Flughafen 40 km hinter der Staatsgrenze war längst der Skepsis gewichen.

Zu Unrecht, wie Dieter Pammer meint. Der Bad Leonfeldner hat nach Stationen bei Aero Lloyd, Fly Niki oder Air Berlin als Marketing- und Flugbetriebs-Manager in Budweis angedockt – und hebt schon vor den ersten Touristen regelrecht ab. „Der Tanz ist eröffnet“, sagt Pammer im Pilotenoverall beim NÖN-Gespräch: „Es gibt kein Zurück mehr! Alles ist beschlossen, alles im Bau – im Mai 2020 hebt der erste kommerzielle Flieger ab.“

„Der Heini fasziniert sie am meisten“

Das Waldviertel hat der Mühlviertler nicht nur wegen künftiger Passagiere am Radar – er sieht es auch als Anziehungspunkt für internationale Gäste. „Der grüne Tourismus boomt“, sagt er: „Wir wollen die Ströme auch ins Waldviertel bewegen, weil das ein wunderbares Juwel zum Runterkommen ist.“ Es habe sich längst zum Anziehungspunkt auch für Asiaten oder Nordamerikaner gemacht, die etwa den Besuch der Weltkulturerbe-Stadt esky Krumlov mit Aufenthalten in Kur- und Entschleunigungs-Betrieben, mit Ausflügen nach Gars, Gmünd, zur Burg Rappottenstein oder in Heini Staudingers Schuhwerkstatt verbinden. Pammer: „Der Heini fasziniert sie am meisten.“ In Gesprächen mit Touristen werde oft von „diesem Guru in Schrems“ geschwärmt, eine asiatische Familie habe mit 30 kg Waldviertler Schuhen im Gepäck die Heimreise angetreten.

Den Krumau-Hype, der der Stadt über eine Million Nächtigungen pro Jahr bringt, sieht Pammer als Basis für einen erfolgreichen Flugbetrieb im 25 Autominuten entfernten Budweis. Zugleich setzt er auf die Ferienregion Lipno und den boomenden Wirtschafts-Standort Budweis, „diese Puzzleteile passen total zusammen, ich will sie mit den vielen kleinen weiteren Puzzleteilen im Wald- und Mühlviertel verknüpfen.“

Umgerechnet 16 Millionen Euro kostet der Aufbau des Flugbetriebes, die Kosten stemmen Kreis Südböhmen und Stadt Budweis jeweils zur Hälfte. Die vom militärischen Betrieb überdimensional große Piste wird ab September für drei Monate gesperrt, um unter anderem das „Instrumentenlandesystem“ zur Annäherung von Fliegern zu installieren. Zugleich wird die Landebahn mit einigen tausend Lampen ausgestattet.

Klassische Urlaubs-Destinationen im Fokus

Verkehren sollen hier künftig vor allem Airbus 320 und Boeing 737. Wohin die Reisen gehen sollen, das wird derzeit verhandelt. Dieter Pammer will jedenfalls Anfang des kommenden Jahres einen Grobflugplan präsentieren, der sich am Wunsch der Bevölkerung orientiert. Das spanische Festland, Griechenland, die Balearen, die Britischen Inseln, aber durch ihren historischen Bezug zu Tschechien auch Ostländer wie Kroatien, Bulgarien und Russland sind auf der Bildfläche. Auch Asien reizt Pammer sehr.

Als Zuckerl bietet er eine Bahnstation 180 m von der Landebahn entfernt mit Direktanbindung zum Hauptbahnhof oder Gratis-Parkplätze an, aus Gmünd, Linz und St. Pölten sollen Zubringer-Busse fahren. Immerhin 124 ha Industriebaufläche im Besitz der Holding umgeben den Airport. Der Flughafen kann sich mit Hotels, Airlines-Basisstationen, Flugschulen (wie jener in Kooperation mit Red Bull; die NÖN berichtete) oder Niederlassungen von Frächtern im Kreuz Prag-Linz-Wien noch massiv ausdehnen.

