Teichwirte-Chef nach größter bisheriger Messung: „Karpfen nicht fett“

Bei der größten bisher durchgeführten Karpfen-Fettmessaktion in Österreich wurden 232 Karpfen aus dem Waldviertel untersucht. Das Ergebnis ist laut dem NÖ Teichwirteverband eindeutig: Der heimische Karpfen hat eine hervorragende Fleischqualität und ist nicht fett. „Einem Genuss des Weihnachtskarpfens steht also nicht im Weg“, heißt es seitens des Verbandes. Im Mittel wiesen die Karpfen aus dem Waldviertel einen Fettgehalt von 6,6 Prozent auf.

Die Mitglieder des Verbandes konnten am „Ringversuch – Fettmessung bei Karpfen“ gratis teilnehmen – was gut angenommen wurde. Die Fettmessungen führte das „Bundesamt für Wasserwirtschaft – Ökologische Station Waldviertel“ aus Gebharts durch, einem langjährigen Partner des NÖ Teichwirteverbandes. Zum Einsatz kam dabei eine innovative Methode, die völlig schmerzfrei für die Karpfen ist. Fischereimeister Günther Gratzl hat mittels eines Sensors an mehreren Stellen der lebenden Karpfen gemessen. „Dabei wird eigentlich der Wassergehalt bestimmt und mittels Eichkurve umgerechnet. Die Messung bietet zudem den Vorteil, dass sie sehr rasch am Teich erledigt werden kann und die Fische dabei nicht geschlachtet werden müssen“, erklärt der Fachmann die Vorteile. Pro Betrieb bzw. Teich wurden immer zehn Fische gemessen, um eine entsprechende Aussagekraft zu erhalten. Die Daten des Ringversuches werden demnächst auch in einer Fachzeitschrift publiziert.

„Speisefisch ist generell im Kommen, das merkt man an der Nachfrage und am Konsumverhalten“, betont Leo Kirchmaier, Geschäftsführer des NÖ Teichwirteverbandes. „Dennoch liegt Österreich mit rund acht Kilo Fisch pro Kopf und Jahr noch im hintersten Drittel, was den Fischkonsum in den EU-Staaten betrifft. Von diesen acht Kilo Fisch kommen wiederum nur rund 0,5 Kilo auch von heimischem Fisch, der große Rest wird importiert“, erklärt Kirchmaier.

„Die Teichwirtschaftsbetriebe produzieren durch ihr Know-how beste Qualität, die letztendlich jetzt auch messbar ist. Das alte Vorurteil des fetten Karpfens ist damit einmal mehr widerlegt. Wenn man den Karpfen schon in diesem Schubladendenken einteilen möchte, dann als ‚magerer bis mittelfetter‘ Fisch. Der Karpfen ist keinesfalls ein ‚Fettfisch‘ mit über 15 Prozent, das wären zum Beispiel Aal, Lachs, Hering oder Makrele“, weiß Kirchmaier.

Nur Blick auf das Fett zu kurz gedacht

Doch ein ausschließlicher Blick nur auf den Prozentsatz des Fettgehaltes wäre auch zu kurz gedacht, denn das Fett von Fischen ist eines der hochwertigsten bekannten Fette in der Ernährung überhaupt, schließlich liefert es die so gelobten und essenziellen ungesättigten Omega-3- und -6-Fettsäuren.

Bei fachgerechter Bewirtschaftung nimmt der Karpfen rund 50 Prozent seiner Nahrung aus der sogenannten Naturnahrung des Teiches selbst auf, also im wesentlichen Zooplankton und Bodenorganismen. Die restlichen 50 Prozent werden in Form von Getreide oder anderen Feldfrüchten wie Lupinen oder Erbsen zugefüttert. „Doch da hat jede Teichwirtschaft ihr eigenes ‚Rezept‘. Das ist es auch, warum der Karpfen so genial und nachhaltig ist, denn nur wenige Fischarten können so wie er auch Stärke verwerten. Als Draufgabe ist der Karpfen auch noch Musterschüler in Bezug auf Regionalität, Biodiversitäts- und Klimaschutz“, betont Aquakulturexperte Kirchmaier und hat dazu noch weitere Fakten: Kurze Transportwege und die Verankerung als Leitprodukt einer ganzen Region kennzeichnen den regionalen Bezug des Waldviertler Karpfens – kaum ein landwirtschaftliches Produktionssystem bietet so vielen oftmals sogar gefährdeten Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum wie der Karpfenteich und weist dabei, verglichen mit anderen Sparten, noch dazu den geringsten CO 2 -Fußabdruck auf.

Das heurige Produktionsjahr war gekennzeichnet durch lange Spätfröste bis in den Mai, aber ausreichend Niederschlägen in den kritischen Hitzemonaten Juli und August, gefolgt von einem sehr trockenen Herbst. Die Teichwirtschaften konnten situationsangepasst in der Bewirtschaftung reagieren und die Erträge waren zufriedenstellend. Damit steht dem qualitativ hochwertigen, nachhaltigen Weihnachtskarpfen aus der Region nichts mehr im Wege.