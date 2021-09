Während die steigenden Covid-Zahlen in einigen Teilen Österreichs wieder für Engpässe in Spitälern sorgen, kann Thomas Schmallegger für die Waldviertler Kliniken noch beruhigen: „Wir liegen hinsichtlich Covid-Patienten, nachdem zuvor lange Zeit gar nichts gewesen war, seit einigen Wochen wieder konstant im einstelligen Bereich.“ Noch stehe man vor keinen großen Herausforderungen. Nachsatz: „Wir hoffen, dass das so bleibt.“

Zum Wochenbeginn wurden in den Waldviertler Kliniken laut dem Sprecher der Gesundheit Waldviertel GmbH insgesamt sechs Covid-Patienten versorgt – einer in Horn, alle anderen in Waidhofen. Das Landesklinikum Waidhofen hatte da auch den einzigen Intensiv-Patienten. In Gmünd und Zwettl sind demnach noch keine Covid-Betten definiert. Aber, so Schmallegger: Man befinde sich bezüglich des weiteren Vorgehens in Abstimmung.

Unter den Covid-Patienten befinden sich demnach keine Jungen, das Durchschnittsalter liegt bei 70 Jahren. Wie viele der Kranken in den Kliniken ungeimpft sind, das kann Schmallegger nicht sagen: Er habe aus Gründen des Datenschutzes keinen direkten Zugriff auf dahingehende Statistiken.

Hinsichtlich 7-Tage-Inzidenz war Zwettl zum Wochenstart mit 132 der negative Spitzenreiter im Waldviertel, Gmünd lag mit 52 am anderen Ende der Regionalstatistik – Tendenz: steigend.