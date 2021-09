Bahn-Aktivist Gerald Hohenbichler kritisiert aktuell nicht nur politische Entwicklungen rund um Baupläne an der Franz-Josefs-Bahn: Er richtet seinen Fokus schon auf drohendes Ungemach der Zukunft, das die Lage für Wien-Pendler aus dem Waldviertel stark beeinträchtigen würde. Der Hintergrund ist real, das Szenario allerdings weniger dramatisch als befürchtet.

Hohenbichler verweist gegenüber der NÖN auf einen Beitrag im Fachblatt „Eisenbahn Österreich“, der vor heftigen Einschränkungen für FJB-Reisende zwischen Jänner und November 2022 wegen einem Umbau der unterirdischen Station Franz-Josefs-Bahnhof warnt. Nur REX-Züge aus Krems und die S-Bahn aus Tulln sollen bis Wien-FJBf führen, der REX aus Sigmundsherberg bis Heiligenstadt, Züge aus Gmünd aber nur noch nach Nußdorf – wo bloß der D-Wagen in die City verbindet. Hohenbichler: „Das wäre eine Frechheit ausgerechnet gegenüber jenen Zuggästen mit der längsten Anfahrt, eine reine Schikane!“ Warum? Weil die Züge laut Blatt ihre Wendezeit ohnehin in Brigittenau verbringen, also ohne Weiteres Umstiege im zentraleren Handelskai möglich seien.

Nußdorf ist kein Thema, aber: Einschränkungen das ganze Fahrplanjahr 2022 über. ÖBB-Pressesprecher Daniel Pinka bringt auf NÖN-Nachfrage Licht in die Angelegenheit – und entkräftet die schlimmsten Befürchtungen: Von Nußdorf ist ihm zufolge überhaupt keine Rede. Einschränkungen an sich bestätigt er mit Beginn voraussichtlich Ende November 2021 das ganze Fahrbahnjahr 2022 über sehr wohl. Wien-Heiligenstadt werde aber in jedem Fall angefahren – fallen also maximal die Halte Spittelau und Wien-FJBf aus.

Die Baustelle am Franzlbahnhof läuft laut ÖBB als „Superädifikat“ – der Grund gehört den Bundesbahnen, das Gebäude überm Bahnhof aber nicht. Der Immobilienentwickler „6b47“ will es bis 2023 in das massive „Althan Quartier“ mit Wohnungen, Büros, Hotel, Nahversorgung, Polizei, Kindergarten und Dienstleistern in bis zu 44m Höhe einfließen lassen.

Die ÖBB bauen laut Pinka neue Bahnsteige, neue Zugänge und attraktivieren die Halle. Den Rest baut 6b47 um. Pinka: „Dafür müssen im gesamten Fahrplanjahr 2022 zumeist zwei der fünf Bahnsteiggleise gesperrt werden, was leider zu Einschränkungen im Angebot führt.“

Heiligenstadt: Ziel für viele Züge. REX-Garnituren sollen grundsätzlich bis/ab Wien-FJBf verkehren – mit Ausnahmen: Die REX-Verbindungen 2105 (für Gmünd-Wien), 2841 und 2845 (beide Krems-Wien) starten bzw. enden in Heiligenstadt, genauso die Linien S40 und R40. Die ÖBB schließen während der gesamten Bauphasen zwischenzeitliche Einschränkungen für weitere REX-Verbindungen nicht aus. Aber: Diese würden dann auch allesamt in Wien-Heiligenstadt starten bzw. enden.