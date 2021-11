Vor Baustart am „Tor nach Wien“: Megaprojekt am Franz-Josefs-Bahnhof

Rund um den Franz-Josefs-Bahnhof, seit Generationen für viele Studenten und Arbeitspendler aus dem Waldviertel ein „Tor nach Wien“, braut sich im wahrsten Sinne Großes zusammen: Während die Gmünder Baufirma Leyrer+Graf demnächst für die ÖBB mit der Sanierung aller fünf Bahnsteige loslegt, laufen am Areal darüber die Vorbereitungen für die dann mit tausend Beschäftigten und einem Investitionsvolumen von etwa 500 Mio. Euro größte Baustelle der Bundeshauptstadt. Bis Ende 2023 sollen im „Althan-Quartier“ auf 2,4ha Fläche Büros für über 2.500 Beschäftigte, Shops & Gastro-Betriebe, zwei Wohngebäude, ein Hotel & mehr bezogen werden können.

Reisende gelangen bereits durch eine ausgehöhlte Bahnhofshalle zum Julius-Tandler-Platz, von wo sich nach Abschluss der Arbeiten ein neues Bild auf den derzeit siebenstöckigen „Glaspalast“ bieten wird: Der Abriss des wuchtigen Treppen- bzw. Rolltreppen-Vorbaus hoch zum früheren Bank-Austria-Gebäude schuf Platz für einen größeren Bahnhofs-Vorplatz, der Eingangsbereich wird komplett umgestaltet. Er soll durch eine massive Glasfront eine optische Verbindung in den Gebäude-Innenhof erhalten, der wiederum als Plaza mit Gastro-Vielfalt als Bereicherung für das ganze Grätzl gedacht ist und selbst eine Verbindung zu den künftigen Wohnhäusern mit etwa 250 Einheiten, dem Hotel und der Parkgarage darstellen soll.

Der Hof befindet sich zwei Ebenen über der Gleishalle

Darüber thronen derzeit fünf weitere Etagen, großteils schon komplett entkernt, die Raum für lichtdurchflutete Büroräume mit insgesamt gut 40.000 m² Nutzfläche bieten. Wäre der hier verarbeitete Stahlbeton abzutragen gewesen, so hätten 128 Tonnen Stahlbeton abtransportiert und eine ähnliche Last für den Neubau herangekarrt werden müssen, streicht eine Sprecherin von Immobilienentwickler 6B47 beim NÖN-Lokalaugenschein den Nachhaltigkeitsaspekt hervor. Mehr als 18.000 Tonnen CO₂ seien dadurch eingespart worden. Einige Lasten müssen dennoch herbewegt werden, weil über die bestehenden sieben Stockwerke noch drei zusätzliche Etagen aufgestockt werden.

Arbeiten laufen auch am Franz-Josefs-Bahnhof an

Die Baustelle läuft parallel zu jener am Bahnhof, ist aber wie berichtet ansonsten weitgehend davon getrennt: Alles überm Bahnhof und in Richtung Spittelau ist Sache der 6B47, der Bahnhof ist ÖBB-Angelegenheit. Die ÖBB wollen Bahnsteige, Zugänge und Halle erneuern. Leyrer+Graf hat den Auftrag für die Sanierung aller fünf Bahnsteige sowie der Verkehrsflächen und Belage (Steinmetzarbeiten) in der ganzen Ankunftshalle mit einem Volumen von 4,5 Millionen Euro erhalten. Los gehen soll es dort am 12. Dezember, bis März 2023 soll die Arbeit der Waldviertler abgeschlossen sein.

Für Bahnreisende wurden via NÖN durch den erwarteten Ausfall von meist zwei Bahngleisen schon Einschränkungen ab November 2021 angekündigt, auch das ganze Jahr 2022 über. Wien-Heiligenstadt werde in jedem Fall angefahren, ausfallen könnten vorübergehend nur Halte in Spittelau und am „Franzlbahnhof“.