Ausstellung in Gmünd: „Wandel“ durch digitale Revolution

Im Rahmen des Waldviertelfestivals wurde am 29. und 30. Juli in der Bobbin-Fabrik in Gmünd die Ausstellung „Wandel“ präsentiert. Renate Nigischer als künstlerische Leiterin setzte sich darin unter anderen mit den Themen Künstliche Intelligenz, Robotik, Internet der Dinge, Videoüberwachung und Einsatz von Algorithmen auseinenander.

Die Porträts freudig werktätiger Menschen, deren Berufe durch die neuen Technologien im Wandel begriffen sind, mit Angaben über den möglichen Automatisierungsgrad stimmten ebenso nachdenklich wie die Fotos von Landschaften, die zum Teil von der Künstlerin, zum Teil von der KI stammten – was von wem, war gar nicht so einfach zu erraten.

Nigischer warf auch die Frage nach den Auswirkungen von Gesichtserkennung und Einführung einer digitalen Währung auf unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben auf und ließ sich mit den Besuchern auf ausgiebige Gespräche ein.