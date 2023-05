Rück- und Ausblicke: Der Platzhirsch ist zurück im Bezirk Gmünd

Die roten „Platzhirschen“ an so manchem Kreisverkehr — und anderswo — machten schon darauf aufmerksam, am Wochenende war es nun so weit und das Viertelfestival startete mit einigen Veranstaltungen auch im Bezirk Gmünd. „Randerscheinungen“ ist der Rahmen für viele Kulturprojekte, die bis zum August der Öffentlichkeit präsentiert werden. „Wir sind auf unsere Waldviertler Künstler sehr stolz“, fasste Margit Göll, Abgeordnete zum Bundesrat, zusammen, worum es beim Festival unter anderem geht.

In Anwesenheit von Willi Lehner von der Kulturvernetzung NÖ und gemeinsam mit Bürgermeister Peter Müller eröffnete Göll am Samstag das neu entstandene Kunstareal des Vereins „Living Rooms“ in Pürbach (die NÖN berichtete). Im Rahmen des „Art & Future Lab“ gibt es dort in den kommenden Monaten eine künstlerische Auseinandersetzung mit den Themen Nachhaltigkeit, Leerstand, Klima. „Ich darf viel Erfolg, Freude und Kraft wünschen, dass alles gelingt“, sagte Margit Göll in Richtung von Nora Eckhart, Obfrau des Vereins.

Pürbach: Leerstand für kulturelle Zwecke nutzen

Am Samstag gab es in Pürbach einen Eröffnungsbrunch, ein Konzert der Band „Gizem“ und Podiumsgespräche. Mit dabei: Livia Regen (Degrowth-Bewegung), Architektin Barbara Reiberger (Textilfabrik Hirschbach) , Johannes Bode (Subetasch), Christian Pfabigan (Lepschi, Lichtspiel Allentsteig), Freyja Coreth (Kulturbrücke Fratres). Gesprochen wurde über Nachhaltigkeit, vor allem aber über die Nachnutzung leerstehender Gebäude für kulturelle Zwecke. „Es kann schwierig sein, jahrzehntelangen Leerstand zu reaktivieren“, sagte Barbara Reiberger bei der Vorstellung der Textilfabrik Hirschbach: „Manchmal hilft nicht mal Denkmalschutz, um solche alten Gebäude zu retten.“

Für „Subetasch“, die Teile der früheren Bobbin-Fabrik in Gmünd nutzt, sprach Bode darüber, dass die Bespielung im Winter weitgehend unmöglich sei — das Heizen lohne sich kaum. Man dürfe aber nicht vergessen, dass alte Fabriksgebäude architektonischen Wert haben können. Etwa im Fall der Bobbin, zu deren Gebäude Johann Staber, später bekannt durch den Bau der UNO-City in Wien, beigetragen hat. Christian Pfabigan ging indes auf kulturelle Reaktivierungen ein: „Es war ein langer Weg, bis wir es geschafft haben, über Lichtspiel Allentsteig wieder ein Programm anbieten zu können.“

Litschau: Parcours für Musik, Text und Tanz

Im „Moment“ in Litschau begrüßten am ersten Tag des Viertelfestivals Abgeordnete Martina Diesner-Wais und Harald Knabl von der Kulturvernetzung die Gäste. „Kultur ist im Waldviertel zu Hause“, so Diesner-Wais, die die zahlreichen Kulturangebote in der Region auch abseits des Viertelfestivals lobte. Mit den Worten „Öffnen Sie ihre Sinne“ lud Doris Ingrisch dazu ein, das mit Katharina Weinhuber initiierte Projekt „Näher als mein Schatten“ zu erleben.

Katharina Weinhuber zeigte im „Moment“ in Litschau Tanzbewegungen. Foto: Foto: Johannes Bode

Bezirkshauptmann Christian Pehofer, Zeno Stanek (Feriendorf Königsleiten), Harald Knabl (Kulturvernetzung NÖ), Abgeordnete Martina Diesner-Wais in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Litschaus Bürgermeister Rainer Hirschmann und Stephan Gartner (Festivalleiter) freuten sich über den erfolgreichen Start. Foto: Foto: Dieter Werderitsch

Was als „performativer Parcours“ angekündigt wurde, war dann nur ein Parcours für den Gesangsverein und die Stadtkapelle Litschau, die an unterschiedlichsten Orten und an allen möglichen Balkonen des „Moment“ auftauchten. Das Publikum wechselte ein Mal den Raum und durfte sonst sitzen. Inhaltlich gestalteten sich die „KlangTanzRäume“ als Nebeneinander von Text, Tanzperformance und Musik. Der Text der Anthropologin Dorisch Ingrisch arbeitete sich an zahlreichen Schlagwörtern um das Menschsein ab, Katharina Weinhuber zeigte Tanzbewegungen, mal poetisch und feinfühlig mit Tuch, mal schwungvoll. Viel Platz nahmen darin die beiden Litschauer Ensembles ein, die etwa den „Waldviertler Wald“ besangen.

Schrems: Buchpräsentation — aus dem Weinviertel?

Die Ausstellung „Art Vital – Kunstgruppe Retz“ führte die Weinviertler Gruppe wie berichtet schon vor längerer Zeit ins Kunstmuseum Waldviertel in Schrems. Im Rahmen des Waldviertelfestivals entstand auch ein Buch über die seit 30 Jahren bestehende Kunstgruppe Retz und die wegbegleitende Malerin Christa Hameseder. Das Werk ist im Verlag Bibliothek der Provinz erschienen, es porträtiert 13 Personen der Kunstgruppe und dokumentiert ihr künstlerisches Schaffen. Vorgestellt wurde es am Waldviertelfestival-Eröffnungstag am 13. Mai. „Die erste Verlagspublikation ist für die Kunstgruppe ein weiterer Schritt in die Öffentlichkeit“, sagte Christa Hameseder.

Gesellschaftlich habe sich in den vergangenen 20 Jahren viel verändert, meinte Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas Diözese St. Pölten: „Menschen mit Behinderung haben ihren Platz gefunden – die Buchpräsentation ist Teil der Eröffnung des Waldviertelfestivals.“ Kunst zeige das Thema Grenzen – gute wie sinnlose – immer wieder auf. Kunstwissenschafter Carl Aigner wies darauf hin, dass die Gruppe aus sich heraus, ohne psychotherapeutischen Hintergrund, entstanden sei und von Anfang an Künstler involviert gewesen seien. Gedanken zu einem achtsameren Umgang miteinander wurden aufgeworfen, etwa durch ein Zitat aus dem Buch: „Wir wünschen uns alle eine Gesellschaft, wo es normal ist, verschieden zu sein.“

Verleger Richard Pils findet die Frage „Was ist denn das?“, die Kindern oft zu ihren Bildern gestellt wird, überflüssig: „Zeichnungen sind Spuren, die Menschen in ihrer Lebenswelt hinterlassen.“ Thomas Krottendorfer von der Region Weinviertel moderierte die Veranstaltung. Eine inklusive Trommlergruppe lockerte zwischendurch mit ihren Rhythmen Körper und Geist der Besucher auf.

Weiter geht es beim Festival etwa mit der Ausstellung „Waldviertel in neuem Licht“ (21. Mai) in Rottal und dem Film „Das Leben an der Grenze“ (25. Mai) in Hirschbach.

Künstler, Begleiter und Ehrengäste bei der Vorstellung des Buches „Art Vital – Kunstgruppe Retz“ im Rahmen des Eröffnungstages des Waldviertelfestivals 2023. Foto: Foto:

