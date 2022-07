Rudolf Kammerer: In Krisenzeiten auf die Granitseite gefallen

Werbung

Wenn infolge von Pandemie, Rohstoff- und Personal-Knappheiten, Krieg in Europa und Energiekrise Teile des weltweiten Wirtschaftsgefüges ins Wanken geraten, dann ist ein Leitbetrieb aus der Granitstadt Schrems der Fels in der Brandung: Das Granitwerk Kammerer kann gerade in einer solchen Zeit die eigenen Stärken am besten ausspielen.

„Ich sehe die Zukunft für uns sehr positiv. Unsere Kosten sind im Vergleich zu anderen Betrieben wesentlich kalkulierbarer“, sagt Rudolf Kammerer, der das Granitwerk vor elf Jahren übernommen hat und damit vom Mitarbeiter zum Chef wurde. Die Belegschaft wurde seither auf nun „relativ konstante“ 65 Mitarbeiter verdreifacht, das Abbauvolumen sogar noch etwas mehr gesteigert. Kammerers Vorteil, den schon die Anschrift „Hartberg 1“ in 3943 Schrems verrät: Der Hartberger Granit ist auf halber Strecke zwischen Schrems und Gebharts einer der zentralen Rohstoffe des Hauses Kammerer, der gesamte Betrieb steht als einer von nur wenigen weltweit direkt im Steinbruch.

Das Werk der kurzen Wege als Nutznießer

„Ein Vorteil war das für uns immer schon, jetzt wird er richtig schlagend“, schmunzelt Kammerer. Bei anderen Steinbrüchen oft viele Kilometer weite Strecken mit den massiven Brocken zum Verarbeitungsbetrieb fallen somit weg. Das schont das Klima wesentlich – und obendrein auch die Kasse. Kammerer beziffert den Ausschuss aus dem im Steinbruch gewonnenen Rohblock im Zuge der Verarbeitung im Sägewerk mit durchschnittlich etwa 40 Prozent. In Hartberg 1 muss dieser nicht unnötig zur Entsorgung weitertransportiert, sondern kann im Werk auch gleich verwertet werden.

Billig-Granit aus klassischen Exportländern wie China, Portugal oder Türkei ist nicht mehr „nur“ fatal fürs Klima, sondern verliert unter anderem wegen der Treibstoffpreise auch finanziell an Reiz – sofern er überhaupt noch lieferbar ist. Auch andere Baustoffe wie Beton werden deutlich teurer. Rudolf Kammerer registriert zunehmend Nachfrage auch von großen Sägewerken im Ausland ohne eigene Steinbrüche. „Wir müssen ihnen einen Korb geben, sind ohnehin voll ausgelastet und möchten uns auch auf unseren starken Märkten wie in Wien keine Türen zumachen“, winkt er ab.

In heißen Zeiten kühlen Kopf bewahren

Er hält auch nichts davon, die Engpässe am Markt für das Scheffeln von schnellem Geld auszunützen, will sein Ding einfach weiter durchziehen und flexibel auf kleinste genauso wie auf größte Aufträge reagieren. Um acht Prozent habe man die Preise wegen gestiegener Kosten geringfügig anheben müssen, sagt er, „die garantieren wir aber bis Jahresende“. Die Ungewissheiten des Rohstoff-Einkaufs und des Transports vom Steinbruch zur Verarbeitung fallen im Schremser Granitwerk weg, die laufenden Kosten werden somit im Wesentlichen durch Löhne, Energie, teilweise Werkzeug und Maschinen verursacht.

Millionen-Investition macht sich doppelt bezahlt

Dem Energiethema begegnete Kammerer vor drei Jahren durch Umstellung auf Hackschnitzelheizung – er hat für die ganzjährige Bearbeitung beheizte Hallen mit der Gesamtfläche von 5.800m².

Die Strompreis-Rallye spürt er. Aber: Die jüngste Millionen-Investition in eine gut 15 Meter breite und 65 Tonnen schwere Multisäge mit 80 Seilen – die einen Hallenumbau nötig gemacht hatte – ermögliche durch bessere Technik und effizienteres Schneiden eine Stromeinsparung von 40 Prozent für vergleichbare Mengen. Die dadurch ersetzte Gattersäge habe es in 20 Jahren auf stattliche 98.500 Betriebsstunden gebracht. 80 Granitplatten können nun in einem Schnitt aus einem Block geholt werden, die Bearbeitungszeit wurde damit laut Geschäftsführer Kammerer sieben bis acht Mal geringer.

Ausblick: Die Arbeit wird nicht ausgehen

Generell sieht er die Bestellungen vom Gartengestalter über den Häuslbauer bis zum Großauftrag nicht abreißen. Ein Ende des Aufwärtstrends ist nicht in Sicht, auch wenn große Lieferungen – Kammerer verlegt nicht selbst – etwa für das Parlament soeben abgeschlossen wurden oder sich wie am Neuen Markt in Wien (für etwa 6.000 m² Fläche) und am Domplatz St. Pölten dem Ende zu bewegen. In Wien tue sich auch nach Umgestaltung von Stephansplatz, Kärntner Straße, Mariahilfer Straße, Rotenturmstraße oder Teilen der Herrengasse – überall dort ist robuster Granit aus dem Werk von Kammerer in vielfältiger Form vom Pflaster über die Sitzgelegenheit bis zum Brunnen zu finden – immer noch allerhand.

Was den Granit etwa für Wien so wertvoll macht?

Das wird in einem sechsseitigen Beitrag zum Granitwerk Kammerer im deutschen Fachblatt „Naturstein“ erläutert: Dunkler Asphalt heize sich laut Wiener Stadtplanern bei Sonnenlicht und Außentemperaturen von etwa 32 Grad auf gut 60 Grad auf, klassische hellgraue Granite aus dem Waldviertel um mehr als zehn Grad weniger. Das ist ein Argument in Zeiten heißer werdender Citys. Ungebunden verlegte Natursteinpflaster lassen überschüssiges Regenwasser durch gesandete Fugen absickern, heißt es im Beitrag weiter, verbliebene Feuchtigkeit leiste durch Verdunstung einen Kühleffekt.

Und die Personalfrage?

Sorgen anderer Betriebe, den Personalbedarf zu decken, kann der Geschäftsführer für sein Team nicht bestätigen. „Wir suchen konstant, aber nicht akut“, sagt Kammerer. Für Baggerfahrer, Maschinen- bzw. CNC-Bediener sei so gut wie immer ein Platz frei, im Regelfall können demnach aber Abgänge etwa durch Pensionierung zeitnah kompensiert werden.

